Combien les investisseurs ont-ils retiré des bourses ?

Les retraits quotidiens de Bitcoin augmentent à mesure que les investisseurs retirent leurs avoirs des bourses.

Concrètement, en trois jours, les investisseurs ont retiré 1,3 milliard de dollars de Bitcoin des bourses.

En effet, après avoir atteint un niveau record, le Bitcoin se négocie actuellement à 58 800 $. Ceci est enregistré par notre outil interne Crypto Online.

Très important, rien n’indique où le prix ira, tandis que les investisseurs attendent de voir si le prix maintient la tendance ou se corrige davantage.

1,3 milliard de dollars en Bitcoin quitte le marché en seulement trois jours

Cela suggère que le marché est dans la phase d’« accumulation d’argent ». Dans cette phase, les investisseurs achètent autant d’actifs que possible, puis consolident leurs avoirs en prévision de meilleurs prix.

Plutôt que de jeter tous les actifs en prévision du marché baissier, les investisseurs vendent du BTC juste pour pouvoir réaliser des bénéfices stratégiques.

En particulier, malgré la récente correction au cours de laquelle Bitcoin a perdu environ 20 % de sa valeur en une semaine, les données suggèrent que la crise de liquidité pourrait s’aggraver.

En seulement trois jours, les bourses ont vu plus de 23 000 pièces retirées. Pour une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars.

En fait, l’analyste crypto Alí Martínez a décrit que le nombre de retraits avait connu une augmentation spectaculaire ces derniers jours. Indépendamment de la baisse des prix du Bitcoin.

Ne vous laissez pas distraire par la volatilité ! 💎🙌 @glassnode montre que plus de 23 000 $ BTC, d’une valeur de 1,33 milliard de dollars, ont été retirés des échanges au cours des 3 derniers jours tandis que le prix du #Bitcoin a chuté de 15%. Les investisseurs avisés semblent acheter #BTC à prix réduit. Alors pourquoi pas vous ? pic.twitter.com/bUCEeRF6xV – Ali Martinez (@ali_charts) 18 novembre 2021

D’accord, d’après d’autres données de Glassnode, ils ont révélé que plus de 17% de l’offre totale de Bitcoin (BTC) a été submergée. Ce qui signifie que seulement 83% sont restés en profit.

Lorsque le marché du #Bitcoin connaît une forte baisse, la variation de l’offre rentable indique combien de pièces ont une base de coût en chaîne supérieure au prix actuel. Depuis l’ATH, plus de 17% de l’offre en $ BTC est tombée sous l’eau, laissant 83 % de l’offre en profit. 1/3 pic.twitter.com/AJW3CSTPGj – glassnode (@glassnode) 19 novembre 2021

Qu’en pensent les analystes ?

A ce propos, l’analyste Credible Crypto a indiqué : « 19 mois plus tard, et nous y sommes. Peu importe le type de structure que forme cette vague. Le but est le même, la réaccumulation avant la cinquième et dernière vague de ce cycle haussier.

Cependant, l’analyste Michael van de Poppe pense toujours que nous sommes dans un marché haussier.

Pour rappel, Bitcoin pourrait même corriger à 48-50K et rester haussier. J’espère qu’il y a une correction saine.

Alors, le sentiment du marché reste-t-il en territoire de cupidité, indiquant des pressions d’achat sur les marchés ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je me retire avec cette phrase de Léonard de Vinci : « Celui qui veut devenir riche en un jour sera pendu dans un an. »

