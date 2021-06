Combien Lin-Manuel Miranda dans les hauteurs pourrait faire le week-end d’ouverture

Les premières projections de In The Heights ont commencé jeudi soir et se sont poursuivies jusqu’à vendredi, accumulant 5 millions de dollars avant samedi et dimanche, selon Forbes. Bien qu’il semble qu’In The Heights restera modeste au milieu des récents chouchous du box-office comme le week-end d’ouverture assourdissant de 57 millions de dollars de A Quiet Place Part 2, nous devons garder à l’esprit que dans le passé, les comédies musicales ont ouvert bas et développé de longues jambes au box-office à travers une affaire de semaines et de mois.