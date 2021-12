Combien Mariah Carey gagne-t-elle à chaque Noël ? – Panne

Crédit photo : The United States Army Band / CC by 2.0

Combien d’argent Mariah Carey gagne-t-elle à chaque Noël ? Faisons quelques calculs rapides et sales sur les revenus de la reine de Noël.

« All I Want for Christmas is You » est sorti en 1994, et il a rapidement propulsé Mariah Carey au sommet des charts année après année. Alors qu’elle n’avait que 24 ans, Mariah Carey a écrit la chanson dans le cadre de son premier album de Noël (également très réussi à l’époque). La chanson a été reprise par Ariana Grande, CeeLo Green, My Chemical Romance, Kylie Minogue, Mumford and Sons et bien d’autres. Ces reprises, sa propre chanson, les offres spéciales de Noël du réseau et bien plus sont à l’étude ici.

Il est assez difficile de répondre de manière définitive à cette question, car les flux de redevances de l’industrie musicale peuvent être si difficiles à déterminer. En 2019, Celebrity Net Worth a calculé que Mariah Carey gagne entre 600 000 et 1 million de dollars en décembre grâce aux redevances. Mais la célébration de Noël arrive de plus en plus tôt chaque année.

Les données du MRC de novembre 2021 indiquent que la chanson était déjà au 36e rang, avec 11,2 millions de streams aux États-Unis et 8,2 millions d’écoutes à la radio au cours de la semaine du 12 au 18 novembre.

En extrapolant ces données à 15 millions de flux américains par semaine en décembre, Carey pourrait voir 71 millions de flux de « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » cette année. Bien entendu, les revenus du streaming sont également distincts des redevances. Voici quelques calculs rapides sur une situation hypothétique si Carey devait générer les 71 millions de flux par service de streaming individuel.

À Spotify taux de rémunération estimé de 0,0037 $ par flux, Mariah Carey gagnerait 262 700 $. À Apple Music taux de rémunération estimé de 0,01 $ par flux, Mariah Carey gagnerait 710 000 $.

C’est toute une différence entre les taux – sans même décomposer le partage des redevances. Cela montre pourquoi les artistes ne devraient pas être payés moins d’un centime par flux pour leur travail assez bien.

Mais qu’en est-il de la domination de Noël de Mariah Carey ?

Un rapport de 2017 de The Economist estime que « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » a rapporté à Mariah 60 millions de dollars entre 1994 et 2016. C’est environ 2,6 millions de dollars par an en moyenne, sans compter les redevances britanniques ou les pièces en streaming.

En 2020, Mariah Carey s’est associée à Apple Music pour un spécial Noël sur Apple TV+. Le Magical Christmas Special de Mariah Carey a sûrement apporté quelques millions dans la poche de la chanteuse – mais les termes de l’accord n’ont jamais été divulgués. Nous savons qu’elle a dépensé environ 5,35 millions de dollars pour l’affaire, donc on peut dire que cela a fait plus que cela.

Et cette année, la chanteuse s’est associée à McDonald’s pour un Mariah x McDonald’s 12 Days of Christmas.

Le menu Mariah démarre chez McDonald’s le 13 décembre avec douze jours d’offres au restaurant. Il existe également une gamme exclusive de produits de Noël de Mariah Carey.

« Certains de mes souvenirs préférés avec mes enfants sont nos voyages en famille chez McDonald’s. Chacun de nous a sa commande, et la mienne est le cheeseburger, et je reçois des cornichons supplémentaires », dit Carey. « Réunir certains de nos plats préférés de McDonald’s avec ma saison préférée de tous les temps est un vœu de vacances devenu réalité. »

Donc, si nous regardons les offres spéciales de Noël, les offres exclusives de McDonald’s et tous les revenus du streaming, Mariah fait une estimation prudente de 16 millions de dollars chaque année en décembre.

Rupture de serviette sale

Combien Mariah Carey gagne-t-elle à chaque Noël ? 71 millions de diffusions par an x ​​0,01 $ = 710 000 $

Certes, ce sont des maths sales qui ne tiennent pas compte des redevances ou des partages de revenus avec ses maisons de disques. Mais si vous vous demandez combien Mariah Carey gagne chaque année à Noël, c’est un point de départ pour savoir à quel point la « reine de Noël » s’est diversifiée pendant les vacances.