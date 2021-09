Combien NCIS mettra en vedette Gibbs de Mark Harmon dans la saison 19 après la première

in

Le tueur en série frappe à nouveau, et cela a peut-être été une grosse erreur maintenant que l’équipe du NCIS a rejoint Gibbs à la chasse. Des coups de poing sont évidemment en route pour Gibbs, ce qui peut être assez grave compte tenu des blessures qu’il a subies dans l’explosion, mais il est clair qu’ils travaillent vraiment tous sur cette affaire, avec Mark Harmon toujours au cœur de l’action. Cela ne veut pas dire que sa présence ne sera pas réduite plus tard dans la saison, mais il sera au moins toujours là et fort dans le deuxième épisode. Pour l’instant, c’est ce que nous pouvons affirmer avec 100% de confiance quant à combien NCIS le mettra en vedette après la première.