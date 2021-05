Combien obtiendrez-vous après 20 ans en investissant 5000 Rs chaque mois – Découvrez

Vous pouvez utiliser n’importe quel calculateur SIP pour savoir combien vous devez investir dans SIP pour devenir un crorepati.

L’épargne doit se faire avec un objectif clair en tête et pour un montant fixe et ciblé. Cela aidera à accumuler le montant souhaité pour atteindre l’objectif financier spécifique tel que l’éducation des enfants ou sa propre retraite. Et, pour commencer, assurez-vous de suivre la bonne approche – «Revenu moins économies égales aux dépenses» – et non l’inverse. La plupart des gens dépensent sur leurs revenus et investissent ensuite le solde. Cependant, tout d’abord, il faut épargner, puis faire des dépenses afin de s’assurer que les objectifs sont atteints confortablement.

Économiser 5 000 roupies par mois en fonds communs de placement à un taux de croissance présumé de 12 pour cent peut atteindre environ 50 lakh après 20 ans. Sur le montant total, Rs 12 lakh sera votre investissement tandis que le reste est le gain.

Si vous augmentez les économies à Rs 10 000 chaque mois, le montant de la maturité monte à presque 1 crore Rs.

Sur une période plus longue de 25 ans, des économies de Rs 5.000 ou Rs 10.000 vous rapporteront près de Rs 95 lakh et Rs 1.9 crore, respectivement à un taux de croissance supposé de 12 pour cent.

Mais, avant de commencer à investir, assurez-vous d’avoir pris en compte le coût exagéré des objectifs et les années à atteindre. Par exemple, vous avez besoin de Rs 25 lakh après 20 ans pour l’éducation de votre enfant. Mais, après 25 ans, le coût de l’éducation peut avoir augmenté jusqu’à Rs 35 lakh.

Si l’on investit Rs 3.000 par mois dans SIP pendant 30 ans, le montant à l’échéance est supérieur à Rs 1 crore. Vous pouvez utiliser n’importe quel calculateur SIP pour savoir combien vous devez investir dans SIP pour devenir un crorepati. Vous pouvez également modifier la durée pour déterminer dans combien d’années vous pouvez devenir un crorepati.

Choisissez d’investir dans des fonds communs de placement d’actions, car les actions ont le potentiel de générer un rendement corrigé de l’inflation élevé à long terme. Afin de faire de l’épargne une habitude et d’éviter la tentation de chronométrer le marché, il vaut mieux commencer le SIP dans 2-3 schémas mutuels. Assurez-vous qu’ils sont diversifiés selon la capitalisation boursière et entre les secteurs, les actions et ont constamment surperformé leur indice de référence sur une longue période.

Si vous n’avez pas encore commencé à épargner pour vos objectifs à long terme, commencez dès maintenant. Plus vous tardez, plus il vous faudra investir. En commençant tôt, vous devez épargner moins et laisser la puissance de la composition travailler pour vous à long terme.

