Combien paieriez-vous pour la Porsche conduite par Pablo Escobar?

Les voitures historiques ont encore plus de valeur lorsqu’elles ont appartenu à une personnalité pertinente ou à une personnalité publique qui, on peut le dire, a marqué l’histoire dans un sens ou dans un autre. Une fois que l’un de ces modèles est localisé, il est courant de le voir dans les enchères et les enchères auxquelles participent le plus de fans d’événements automobiles et historiques prêt à payer des millions pour rentrer chez lui avec le trophée mis aux enchères.

C’est le cas de la Porsche qui appartenait à Pablo Escobar, aujourd’hui découverte et mise aux enchères pour une somme totale de 2,2 millions de dollars. Le prix élevé est dû à la pertinence de son propriétaire dans les années 70 et 80, quand il était le plus actif.

Ce modèle de la marque allemande, spécifiquement la 911 RSR IROC de 1974 C’est déjà une voiture de luxe et de compétition en soi, donc son prix de départ n’allait pas être économique. Ils ont seulement été construits 15 unités de ce véhicule en chacun, ce qui donne une idée de son exclusivité.

Il est à noter qu’avant Pablo Escobar, Cette Porsche avait auparavant un certain nombre de propriétaires qui augmentent également la valeur de la voiture. Tout d’abord, Roger Penske, responsable de l’Indycar et créateur de la Race of Champions, un championnat dans lequel tout le monde a conduit une 911 RSR IROC, conçue spécialement pour ce test. Ensuite, cette unité est devenue la propriété d’Emerson Fittipaldi, double champion du monde de F1 et double vainqueur de l’Indianapolis 500, dont le nom de famille couronne le pare-chocs de la Porsche.

À partir du dernier lot la voiture saute entre les mains du chef du cartel de Medellín, un grand amateur de voitures et de courses: il est venu courir avec cette 911 lors d’une compétition en Colombie. Vous pouvez apprécier l’esthétique d’origine, qui a été restaurée après son passage par Escobar, dans la vidéo suivante.