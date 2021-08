Combien paieriez-vous pour un exemplaire neuf de Super Mario Bros. ? – Sujet de discussion

Image : La vie de Nintendo

Dans la foulée des récentes ventes record de jeux rétro, dont 2 millions de dollars US pour une copie de Super Mario Bros. et 870 000 $ US pour LA légende de Zelda sur NES – sans parler du drame qui se déroule autour de la fraude présumée et des investisseurs spéculatifs faisant monter les prix – la « valeur » des jeux rétro est devenue un sujet plus brûlant que jamais.

Notre charmante équipe Youtube a récemment discuté de la hausse des prix des jeux rétro, et en tant que passionnés, c’est un sujet qui nous tient à cœur – et, malheureusement, à nos portefeuilles. Nous avons tous des listes de surveillance remplies de friandises de jeu rétro sur lesquelles nous ne pouvons pas vraiment justifier d’appuyer sur la gâchette. Tout récemment, l’excellente vidéo de Jon sur The Frog For Whom The Bell Tolls a incité cet écrivain (et plusieurs autres membres du personnel de NL) à finalement demander une copie via ebay. Les prix ne feront qu’augmenter, n’est-ce pas ?

La vie de Nintendo

La copie personnelle de cet écrivain de SMB appartenait autrefois à une personne appelée Rebecca Lowe, qui n’était apparemment pas une fan de World 7-2

Ces jours-ci, nous avons tendance à penser que nous nous débrouillons bien si nous pouvons acheter une belle copie en boîte propre d’un jeu pour le prix auquel il aurait pu être vendu à l’origine dans les magasins, bien que cela soit souvent impossible pour les jeux les plus désirables (malédiction Nintendo d’être resté si longtemps avec des cartons fragiles !). 2 millions de dollars pour un exemplaire neuf de l’un des jeux vidéo les plus vendus (et donc les plus courants) jamais créés est évidemment ridicule, mais combien paieriez-vous volontiers pour un authentique exemplaire neuf et scellé de Super Mario Bros. ?

Pour connaître le sentiment général sur combien il est raisonnable de payer pour une copie d’un jeu vieux de 35 ans (près de 36, en fait), faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous. Pour l’argumentation, disons que vous ne possédez pas déjà le jeu une demi-douzaine de fois dans divers formats numériques et physiques et que vous souhaitez simplement récupérer une belle copie physique de l’une des plus grandes réalisations du jeu vidéo.

N’hésitez pas à entrer plus en détail dans les commentaires (où vous êtes totalement libre de débattre de la valeur potentielle d’une première copie imprimée par rapport à une révision ultérieure, et d’autres sujets similaires).