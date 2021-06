Combien paieriez-vous pour une prise de Google sur Apple One ?

Google et Apple disposent tous deux d’un vaste écosystème de services, allant de la musique et des jeux mobiles à volonté au stockage en nuage, etc. Apple a cependant cherché à simplifier les choses en octobre 2020 lorsqu’il a lancé Apple One.

Il s’agit d’un ensemble de services populaires d’Apple disponibles pour un abonnement mensuel, à partir de 14,95 $ pour Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. L’abonnement va jusqu’à un forfait de 29,95 $ qui comprend Apple News Plus, Apple Fitness Plus, 2 To de stockage et la possibilité de partager l’abonnement avec jusqu’à cinq autres personnes.

Combien dépenseriez-vous pour une version Google d’Apple One ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Pour clarifier les choses, nous parlons d’un niveau d’entrée de gamme composé de YouTube Music, de 100 Go de stockage Google Drive (le plus bas possible), de Google Play Pass et de YouTube Premium. Faites-nous savoir ce que vous êtes prêt à payer via le sondage et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.