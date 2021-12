Combien payez-vous lorsque vous arrivez en Espagne ?

23/12/2021 à 16:14 CET

pari

le Séville est à huit points de Real Madrid avec un match de moins, donc LaLiga Santander pourrait se battre, même si c’est difficile. Après le tirage au sort de l’équipe andalouse contre le Barça, les de Ancelotti Ils ont pris plus de marge, mais le titre n’est pas du tout défini. Pour cela, il est essentiel que les habitants de Séville se déplacent bien sur le marché d’hiver.

ceux de Julen lopetegui Ils manquent de but et subiront également les pertes d’En-Nesyri et de Munir, convoqués par le Maroc pour la Coupe d’Afrique. Il est vrai qu’il a des joueurs de l’envergure de Rafa mir, mais l’objectif principal est d’apporter Antoine Martial, devant Manchester United. Le dossier du Français est un frein, mais d’après les quotas il est fort probable que l’opération se poursuive. Quel onglet pour Séville avant le 3 février est payé à [1.53].

Cette saison, il n’a été titulaire que deux fois et a joué sept matchs de Premier League pour United. Les chiffres sont très bas et c’est pourquoi vous devez chercher à vous démarquer de la Old Trafford. Le deuxième mieux placé est le Newcastle, qui a un quota de [8.5].

le Monaco, équipe dont il est issu Martial, il pousse aussi fort pour ramener le fils prodigue et son quota est [10], le même que la Juventus, que depuis qu’il a perdu Cristiano Ronaldo n’en finit pas de trouver un but garanti homme. Le cinquième en lice est le Rome, avec un quota de [12].

Il est difficile de penser que Real Madrid laisse échapper le titre de Ligue après avoir eu huit points d’avance pendant les vacances de Noël, mais s’il y a une équipe qui peut mettre de la pression et de la peur, c’est le Séville. Voyons ce qui se passe dans un marché des transferts mouvementé. Si arrive Antoine martial, soyez prudent, car il peut y avoir une bagarre.