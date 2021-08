Combien pouvez-vous gagner avec Bitcoin Mining ?

17 août 2021 18:31 UTC

L’extraction de Bitcoin nécessite d’excellents soins, est coûteuse et parfois gratifiante. Les investisseurs sont toujours intéressés par ce processus en raison des récompenses que les mineurs obtiennent. Pour chaque exploitation minière réussie, un jeton cryptographique est récompensé. Si vous inclinez la technologie, l’exploitation minière peut être un moyen d’obtenir du bitcoin sans investir de l’argent.

Le mineur qui devient le premier à résoudre un puzzle de hachage complexe reçoit une récompense en bitcoin. Trouver la solution avant les autres dépend des personnes qui investissent dans l’énergie minière dans le réseau. Les récompenses sont attribuées lorsqu’ils vérifient avec succès les transactions qui constituent un « blocage ». Une fois qu’un bloc complet est validé, il est ajouté à la blockchain. Plateforme d’évolution Bitcoin est une plateforme de trading qui enrichit les utilisateurs.

Les récompenses en bitcoins agissent comme des incitations pour les mineurs afin de les motiver à se livrer au processus d’exploitation minière. Comme Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, l’exploitation minière garantit que la technologie blockchain fonctionne correctement et en toute sécurité. Aucune autorité centrale ne contrôle le fonctionnement des crypto-monnaies, les mineurs sont donc répartis dans le monde entier pour confirmer la validité de chaque transaction.

Comment les Bitcoins sont-ils extraits?

Il y a deux critères pour gagner des bitcoins:

Vous vérifiez jusqu’à 1 Mo de transactions. Vous devez d’abord obtenir la bonne réponse ou la réponse la plus proche du problème mathématique complexe. Dans le monde de la crypto-monnaie, cela s’appelle aussi preuve de travail.

Pour trouver la bonne réponse à un problème numérique, aucun calcul avancé n’est nécessaire. Les mineurs ne sont pas tenus de résoudre les problèmes mathématiques ; ils doivent seulement être les premiers à générer un nombre hexadécimal à 64 chiffres, appelé « hash », qui est très proche ou égal au hash cible. Avoir un excellent pouvoir de devinette est un avantage supplémentaire.

Comme cela dépend entièrement de conjectures, le nombre de conjectures possibles est énorme. Pour gagner la course, les mineurs ont besoin d’une puissance de calcul dont le « hash rate » est très élevé.

Mettre en place une plate-forme de minage de bitcoins

Initialement, l’extraction de bitcoins aurait pu être considérée comme un passe-temps. Il ne nécessitait que des ordinateurs domestiques ordinaires. Il a ensuite été mis à niveau pour nécessiter des cartes graphiques, mais maintenant aucune d’entre elles ne sera efficace. L’extraction de bitcoins a été mise à niveau vers une configuration haute puissance. Du matériel spécialement conçu pour l’exploitation minière doit être mis en œuvre. L’exploitation minière nécessite des puces ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) pour augmenter votre vitesse et consommer moins d’énergie. Il s’agit d’une configuration coûteuse et le processus de fabrication est lent. Mais c’est le seul moyen de devenir le premier à résoudre des hachages et à gagner des bitcoins. La machine la plus puissante a la capacité de résoudre 14 terahash en une seconde. Cela signifie qu’il tente 1012 fois de deviner la bonne réponse en une seconde.

Un mineur doit également vérifier les transactions en bitcoins qui devraient totaliser jusqu’à 1 Mo. Il est important de noter que tous ceux qui confirment 1 Mo de transactions ne deviennent éligibles que pour gagner des bitcoins. Tous ne reçoivent pas de bitcoins.

Un portefeuille bitcoin personnel est l’endroit où vous transférerez tous vos gains en bitcoins. Bien que les pièces soient techniquement stockées dans la blockchain, les portefeuilles vous aident à gérer les adresses de vos bitcoins.

Chaque adresse bitcoin comprend une clé publique et une clé privée correspondante. La clé publique est une combinaison de caractères, y compris des alphabets et des chiffres. Vous pouvez également le relier à un numéro de compte bancaire. Pour les échanges Bitcoin, la personne qui vous envoie des pièces aura besoin de votre clé publique. Les adresses sont délibérément rendues publiques afin qu’elles puissent retracer chaque transaction que vous effectuez jusqu’à une seule adresse.

Cependant, une clé privée est personnelle à chaque détenteur de bitcoin. Il est utilisé pour envoyer des pièces de monnaie. Si la clé privée est volée ou oubliée ; vous perdez votre bitcoin pour toujours, alors assurez-vous que votre clé privée est en sécurité.

Avec la popularité croissante du bitcoin, l’exploitation minière est compliquée pour assurer la sécurité du réseau. Parfois, même utiliser le meilleur mineur ASIC ne suffit pas pour exploiter avec succès un bitcoin. Une seule machine s’affaiblit alors qu’elle rivalise avec de grandes fermes minières réparties dans le monde entier. Qu’est-ce qui peut rendre ce processus rentable, c’est se joindre à d’autres mineurs et créer un pool minier ?

Les puissances de calcul des différents mineurs d’un groupe sont accumulées pour accélérer le hachage, et la récompense est distribuée entre les membres. Les revenus sont faibles mais garantis régulièrement. Cependant, l’opérateur de la piscine facture une certaine redevance aux membres.

Installez le logiciel de minage sur votre ordinateur

Un logiciel de minage vous présente le réseau blockchain et bitcoin. Le logiciel surveille vos actions et exige des résultats. Il vous assigne un travail, le collecte une fois terminé et ajoute les informations à la blockchain. Il vous donne également des statistiques sur vos performances telles que le refroidissement, le taux de hachage, la température et la vitesse d’extraction moyenne.

Après avoir installé le logiciel de minage, remplissez les informations requises concernant votre portefeuille et votre pool de minage. Choisissez un appareil et commencez à miner.

Circulation Bitcoin

L’exploitation minière n’est pas seulement destinée à assurer la sécurité de l’écosystème bitcoin et à récompenser les mineurs. Le minage est le processus par lequel un nouveau bitcoin est mis en circulation. On peut aussi dire que les mineurs sont employés pour « frapper » monnaie numérique. Il y a actuellement 18,5 millions de bitcoins en circulation sur le marché des crypto-monnaies. L’existence de chaque bitcoin est l’œuvre des mineurs. Le réseau bitcoin ne disparaîtrait pas sans les mineurs, mais il n’y aura pas de nouvelles pièces ajoutées.

Comme le protocole Bitcoin a fixé une limite de 21 millions de bitcoins à diffuser, l’extraction de bitcoins finira par prendre fin. La solution à cela a également été conçue par le cerveau derrière cette crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto. Le taux de bitcoins extraits est réduit tous les quatre ans, de sorte qu’un point où plus aucun bitcoin n’a besoin d’être extrait n’arrivera qu’en 2140.

Même après l’arrêt de l’extraction de nouveaux bitcoins, les mineurs devront valider les transactions et contrôler l’intégrité du réseau.

Combien gagne un mineur?

Le réseau est conçu pour réduire de moitié le nombre de bitcoins attribués au mineur tous les quatre ans. Le processus d’extraction a commencé en 2009, et quiconque a réussi à extraire un bloc a été récompensé de 50 bitcoins. En 2012, ce chiffre a été réduit à 25. La dernière réduction de moitié a été effectuée en novembre 2020. Le nombre actuel de bitcoins gagnés par les mineurs est de 6,25.

Risques du minage de Bitcoin

Exploitation minière égoïste

Comme le bitcoin utilise le mécanisme de consensus de preuve de travail, il existe une menace sous-jacente à cela. Avec la montée en puissance des pools miniers, ils peuvent avoir un impact sur des ratios miniers importants, cédant la place à une exploitation minière égoïste. Cela peut également être appelé retenue de bloc. Les membres d’un pool peuvent apporter leur puissance de calcul pour exploiter avec succès un bloc mais le cacher aux autres mineurs au lieu de le diffuser dans la blockchain.

Passez ensuite à un deuxième bloc pendant que les autres ne le savent pas. S’ils réussissent à trouver un autre bloc, la non-diffusion de deux blocs rend la chaîne fourchue la plus longue. Les mineurs égoïstes obtiennent toutes les récompenses tandis que d’autres restent derrière. L’exploitation minière égoïste à grande échelle peut devenir une attaque Sybil qui peut causer des dommages considérables à l’ensemble du processus d’exploitation minière en invalidant les transactions sur le réseau.

L’attaque à 51 % est une faille de sécurité dans le réseau bitcoin, mais elle n’est pas facile à réaliser. Il s’agit d’une mauvaise utilisation de la puissance de calcul accumulée des pools de minage. Ils peuvent devenir puissants pour avoir le contrôle de plus de 50% de la puissance minière. Ils manipulent les transactions en extrayant des blocs « invalides » ou se livrent à des dépenses doubles.

Comme les bitcoins n’existent pas physiquement, la double dépense est un grave problème. La technologie devient de plus en plus robuste pour éviter de telles menaces. C’est un avantage que les attaquants veulent de dépenser deux fois la même pièce.

Disons que Mark achète des marchandises à Annie et effectue une transaction en bitcoin. Dans le même temps, Mark peut exécuter une transaction similaire vers une autre adresse bitcoin en utilisant la même pièce. Annie est avertie de la réception du bitcoin et ne prend pas la peine de confirmer. Alors que l’autre adresse bitcoin est créditée de la devise, Annie subit une transaction invalidée.

Mineurs qui cherchent désespérément à tirer profit des bitcoins utilisent souvent des réseaux Wi-Fi publics. Un tel incident s’est produit dans un café à Buenos Aires. Leur connexion Wi-Fi a été infectée par des logiciels malveillants, car d’autres utilisateurs l’ont utilisé pour l’exploitation minière. Il a montré un délai de 10 secondes lors de la connexion. Ce phénomène est également appelé « cryptojacked ».

L’exploitation minière n’est une activité rentable que si la valeur des bitcoins que vous gagnez dépasse les coûts associés au processus. Pour résoudre le problème avec succès, un équipement coûteux est nécessaire. Le traitement a besoin d’une énorme quantité d’énergie électrique pour générer de nombreux nonce pour arriver à la solution. Dans les situations actuelles, l’exploitation minière individuellement est très peu rentable. Rejoindre un pool minier pour répartir les dépenses est le seul moyen intelligent.

