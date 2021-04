Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour l’iPad Pro 2021? [Poll]

L’événement Spring Loaded d’Apple est prévu pour demain, le 20 avril, et nous nous attendons à voir de nouveaux modèles d’iPad Pro et plus encore. Alors qu’Apple introduit souvent du nouveau matériel au même prix que les appareils sortants, nous venons de voir un rapport selon lequel les modèles d’iPad Pro 2021 pourraient atterrir avec des augmentations de prix. Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour l’iPad Pro 2021?

Après que l’iPad Air 2020 a fait ses débuts l’année dernière avec la nouvelle puce A14, la prise en charge du Magic Keyboard, l’Apple Pencil de deuxième génération et plus encore à un prix de départ de 200 $ en dessous de l’iPad Pro 11 pouces 2020, la proposition de valeur de ce dernier est devenue plus discutable.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro 2021 qui devraient être lancés demain devraient être livrés avec une puce A14X améliorée, un écran mini-LED pour le modèle 12,9 pouces et même une prise en charge Thunderbolt. Ces fonctionnalités devraient offrir une différenciation entre les appareils iPad Pro et Air pour les utilisateurs expérimentés. Cependant, cela s’accompagne de la possibilité qu’Apple lance l’iPad Pro 2021 avec des hausses de prix «modestes».

Et ce n’est pas seulement l’iPad Air 2020 à partir de 599 $ qui pourrait amener les gens à se demander si un iPad Pro 2021 en vaudra la peine. Nous avons maintenant le MacBook Air M1 13 pouces très performant à partir de seulement 999 $ (et le MacBook Pro M1 à partir de 1299 $).

La gamme actuelle d’iPad Pro 2020 commence officiellement à 799 $ pour le 11 pouces et à 999 $ pour le 12,9 pouces et peut atteindre 1449 $ ou 1649 $ pour les modèles de 1 To au maximum avec cellulaire. Ajoutez encore 300 $ à 350 $ pour le Magic Keyboard (parfois moins car il est souvent en vente) et 100 $ + pour l’Apple Pencil et vous parlez de 1100 $ à 1749 $ pour le 11 pouces et de 1400 $ à 1949 $ pour le modèle 12,9 pouces.

Il est difficile de savoir exactement ce que pourrait être une augmentation de prix «modeste», mais sur la base d’un prix de 999 $, une augmentation de 5% signifierait une augmentation de 49 $, une augmentation de 10% de 99 $, 15% de 149 $, etc.

Qu’est-ce que tu penses? Combien seriez-vous prêt à payer de plus pour l’iPad Pro 2021? Partagez vos réflexions dans le sondage et vos commentaires ci-dessous!

