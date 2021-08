Combien Shang-Chi de Marvels pourrait-il gagner le week-end d’ouverture? Voici le dernier

in

Shang Chi devrait ouvrir exclusivement dans les cinémas pendant le week-end de la fête du Travail à partir du 3 septembre. Les prévisions actuelles pour son week-end d’ouverture se situent entre 35 et 55 millions de dollars au niveau national, ce qui pourrait signifier qu’il pourrait devenir le premier MCU le plus bas de tous les temps. À l’heure actuelle, L’incroyable Hulk de 2008 occupe cette position avec un week-end d’ouverture de 55,4 millions de dollars et Ant-Man de 2015 est juste derrière avec 57,2 millions de dollars. Mais bon, laissons un peu de mou au dernier héros Marvel ici, il y a beaucoup d’adversité ici qu’il est sur le point de traverser.