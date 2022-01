Combien sont-ils et où les acheter

Le Houston Livestock Show and Rodeo 2022 est enfin là ! Mais combien coûtent les billets et où exactement pouvez-vous les acheter ?

Pendant longtemps, les gens attendaient que le rodéo ait lieu. Cependant, en raison de COVID-19, les plans de l’événement ont dû être interrompus. Désormais, en 2022, chacun pourra enfin profiter de son événement préféré avec plusieurs artistes réunis pour rendre l’événement encore plus spectaculaire.

Nous sommes à quelques heures de notre annonce de star pour RODEOHOUSTON 2022 ! Aujourd’hui à 19h, nous vous dévoilerons notre programmation d’animateurs 2022 ! Rendez-vous sur notre page Facebook pour regarder la révélation en direct ! RSVP : https://t.co/Fca0Ako45j pic.twitter.com/xU89sCYg34 – RODEOHOUSTON (@RODEOHOUSTON) 5 janvier 2022

Combien coûtent les billets?

Les prix des billets sont différents et dépendent de ce que vous voulez regarder.

Pour les représentations individuelles, les billets de niveau supérieur sont à 20 $, un grand niveau à 30 $, le niveau club à 40 $ ou 45 $, le niveau terrain à 44 $, l’action à 140 $ et la chute Hess à 350 $.

Si vous souhaitez profiter de sièges haut de gamme, le club du président coûte 125 $, la suite partagée est de 250 $ par personne et la suite privée est de 7 620 $.

Pendant ce temps, les billets de saison pour le niveau supérieur sont de 400 $, un grand niveau de 600 $, le niveau de terrain est de 880 $, le niveau de club est de 800 $ ou 900 $, les sièges d’action sont de 2800 $ et les sièges de chute Hess sont de 7 000 $.

Où acheter les billets

Les billets sont déjà une vente pour les performances en tête d’affiche de Cody Johnson et George Strait. Les billets pour les événements de Cody peuvent être achetés en cliquant sur le lien ici.

Pendant ce temps, les billets pour la performance de George peuvent être achetés en cliquant sur le lien ici.

D’autres billets seront mis en vente le 13 janvier et peuvent être achetés sur rodeohouston.com.

La programmation de l’événement explorée

La programmation de l’événement est la suivante :

28 février : Cody Johnson 1 mars : Keith Urban 2 mars : Tim McGraw 3 mars : pour King and Country 4 mars : Ricky Martin 5 mars : Jon Pardi 6 mars : Los Tucanes de Tijuana 7 mars : Luke Bryan 8 mars : Maren Morris March 9 : Kane Brown 10 mars : Journey 11 mars : Bun B’s H-Town Takeover (avec Lil Flip, Z-Ro, Slim Thug, Lil Keke et plus) 12 mars : Parker McCollum 13 mars : Dierks Bentley 14 mars : Sam Hunt March 15 : Gwen Stefani 16 mars : Khalid 17 mars : Chris Stapleton 18 mars : Marshmello 19 mars : Brad Paisley 20 mars : George Strait avec l’invitée spéciale Ashley McBryde

Y a-t-il des mesures prises pour COVID?

Le président et chef de la direction du Houston Livestock Show and Rodeo Chris Boleman a déclaré qu’aucune mesure n’était en place pour le moment.

Il a déclaré: « Par rapport à ce que nous étions il y a deux ans … il existe des vaccins, nous savons qu’il existe des anticorps. Il y a toutes sortes de choses… des masques… pour s’assurer que nous pouvons faire les choses de manière sûre. À ce stade, nous ne faisons pas de tests ou de preuves de vaccins ou quelque chose comme ça. Nous regardons juste pour voir où nous en sommes, et nous verrons où nous en sommes dans six semaines. »

Dans le même temps, il a assuré aux fans que l’événement ne serait pas annulé. Il a dit : « Je ne vois pas cela venir. Nous prévoyons d’avoir un spectacle complet. Vous voyez tout le reste se passer autour de nous. De l’autre côté de la rue, vous voyez que les Rockets jouent à des jeux avec des fans. Je ne vois tout simplement pas cela se produire.

