Combien vais-je gagner si je gagne à la loterie Fat Man de Noël ?

01/12/2021 à 13h00 CET

Sagrario Gomez

Combien est-ce que je reçois avec El Gordo ? C’est la question qui se répète le plus dans les heures qui précèdent le début du tirage de la loterie de Noël. Il y a toujours quelqu’un qui donne la réponse et quelqu’un d’autre qui redemande : Mais au dixième combien cela touche-t-il ? C’est la grande question et en fin de compte celle qui intéresse le plus puisque la plupart des parieurs achètent des billets en vrac au guichet.

L’organisme officiel des loteries et des jeux d’argent de l’État alloue le montant des 2.520.000.000 euros à la distribution des lots à la tombola de Noël. Ce chiffre vertigineux se divise de la manière suivante que nous vous proposons ci-dessous. Bonne chance.

Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre le tirage de la loterie de Noël en direct sur SPORT.es.

Le gros: 400 000 € au dixième gagnant2ème prix : 125 000 € au dixième gagnant3ème prix : 50 000 € au dixième gagnant4ème prix : 20 000 € au dixième lauréat (deux prix sont décernés)5ème prix : 6 000 € au dixième gagnant (huit prix sont à gagner)Pédrea: 100 € au dixième gagnant

Numéros avant et après le 1er prix : 2 000 € au dixième gagnant (deux prix sont attribués)

Numéros avant et après le 2e prix : 1 250 € au dixième gagnant (deux prix sont attribués)

Numéros avant et après le 3e prix : 960 € au dixième gagnant (deux prix sont attribués)

Des centaines de 1er, 2e et 3e prix : 100 € au dixième gagnant (il y a 297 prix)

Des centaines du 4e prix : 100 € au dixième gagnant (198 prix sont sortis)

Deux derniers chiffres du 1er, 2e et 3e prix : 100 € au dixième gagnant (2 547 prix sont sortis)

Remboursement : 20 € au dixième gagnant (8499 lots sont sortis)