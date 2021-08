Combien valent les médailles des Jeux Olympiques ? Prix ​​des médailles olympiques

in

Plus que la gloire, combien vaut gagner une médaille d’or ? 0:58

. – Les olympiens participant à Tokyo 2020 se disputent la chance d’écrire une page dans les livres d’histoire et, espérons-le, de remporter une médaille.

Si vous gagnez une médaille, qu’elle soit d’or, d’argent ou de bronze, elle n’a pas de prix.

L’ancienne heptathlète britannique Kelly Sotherton, qui a remporté une médaille de bronze à l’heptathlon à Athènes en 2004 et une autre au relais 4×400 mètres à Pékin 2008, a déclaré à CNN Sport que ses médailles rappellent à quel point son travail acharné et ses efforts ont porté leurs fruits.

“Je ne vendrais jamais mes médailles”, a déclaré Sotherton à CNN Sport vendredi. “Ils signifient beaucoup.”

Sotherton a déclaré qu’il gardait ses médailles à portée de main plutôt que de les mettre dans un cadre.

“Je pense que parfois c’est agréable de les porter”, a-t-il ajouté.

En considérant la conception des médailles de Tokyo 2020, combien vaudraient-elles ?

La conception des médailles change à chaque match, et cette fois, elles sont l’œuvre de Junichi Kawanishi.

Chacune des médailles d’or, d’argent et de bronze mesure 85 millimètres de diamètre et varie de 7,7 à 12,1 mm d’épaisseur.

La médaille d’or est en argent pur plaqué or, avec environ 6 grammes d’or pour un poids total de 556 grammes.

La médaille d’argent est en argent pur et pèse environ 550 grammes, tandis que la médaille de bronze pèse environ 450 grammes et est en fait composée à 95 % de cuivre et à 5 % de zinc.

Aux prix actuels, cela signifie que la médaille d’or vaudrait environ 800 $ si elle est fondue, tandis que l’argent vaudrait environ 450 $ et le bronze vaudrait environ 5 $.

Prix ​​des médailles des Jeux Olympiques passés

Plus tôt ce mois-ci, une médaille de vainqueur des Jeux olympiques d’Athènes de 1896 s’est vendue 180 000 $ aux enchères, la médaille d’or du tireur cubain Leuris Pupo aux Jeux olympiques de Londres de 2012 a atteint 73 200 $ et la médaille d’or du saut en longueur de son compatriote Iván Pedroso de Sydney 2000 s’est vendue 71 335 $. Tous les trois ont été vendus par RR Auction, basé à Boston.

Aux Jeux olympiques de 1896 – les premiers Jeux olympiques modernes – les vainqueurs ont reçu des médailles d’argent et le second de bronze, selon RR Auction.

Mais ces prix semblent dérisoires à côté des 1,46 million de dollars qui ont été payés pour la médaille d’or de Jesse Owens aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 aux enchères en 2013.

Cette médaille est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire des Jeux Olympiques et est l’une des quatre qu’Owens, un Noir américain, a remportées lors des Jeux de 1936, gâchant ainsi la démonstration de supériorité aryenne prévue par Adolf.

Les olympiens ont tendance à conserver les médailles qu’ils ont remportées, a déclaré à CNN Sport Richard Gladdle de la maison de vente aux enchères londonienne Baldwin.

“Ils sont rarement mis en vente”, a déclaré Gladdle à CNN Sport vendredi. Quand ils sont mis aux enchères, c’est souvent pour des raisons philanthropiques, a ajouté Gladdle.

La seule médaille olympique que Baldwin’s ait jamais vendue était une médaille d’or de 1912, la dernière année où elles ont été fabriquées en or.