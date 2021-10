Combien vaut 1 Bitcoin ? Tom Brady suscite l’intérêt pour la crypto à la suite de Big Buccaneers News.

Tom Brady transcende son rôle de légende du football. Le légendaire quarterback devient lentement mais sûrement l’un des plus grands influenceurs de l’ensemble du marché de la cryptographie. Ses partenariats et ses entreprises crypto exposent plus de personnes que jamais à la crypto-monnaie, en particulier Bitcoin (CCC :BTC-USD). Et ce week-end, avec une étape sportive majeure et une apparition dans Monday Night Football, Brady a de nombreux fans de football qui demandent : « Combien vaut 1 Bitcoin ?

Source : Shutterstock

Dimanche dernier, les Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, ont foulé un territoire qu’aucun quart-arrière professionnel n’avait jamais vu auparavant. Il a lancé sa 600e passe de touché en carrière au receveur Mike Evans. Bien sûr, comme c’est le cas dans la plupart des sports, lorsqu’un joueur atteint un jalon, il souhaite conserver le ballon avec lequel il l’a atteint comme trophée. Cependant, Mike Evans, qui ne se rendait pas compte de la gravité de l’attrapé qu’il venait de faire, a offert le ballon de football à un fan dans les gradins tout en célébrant.

Les Buccaneers sont retournés voir le ventilateur peu de temps après et ils ont apparemment négocié un accord. Le fan a rendu le ballon. En retour, il a reçu deux maillots Brady dédicacés, ainsi qu’un maillot Mike Evans dédicacé, des crampons d’Evans, un casque signé, un crédit de 1 000 $ au magasin pro des Bucs et des abonnements pour la saison 2021 restante et la saison 2022. Cependant, il s’avère que ce n’était pas tout. En fait, le dernier cadeau de Brady au fan pourrait s’avérer plus lucratif que n’importe quel autre cadeau ou même le ballon, qui est évalué à environ 500 000 $.

Tom Brady fournit une énorme révélation crypto sur le football du lundi soir

Les légendes du quart-arrière Peyton et Eli Manning ont signé un accord cet été pour animer les émissions de Monday Night Football sur ESPN2. C’est une émission très laxiste ; les frères échangent surtout des anecdotes sur leur passage en championnat ou des jabs fraternels. Sinon, ils mènent des entretiens avec les nombreux invités qui se joignent. Hier soir, Tom Brady a rejoint les frères lors du deuxième quart-temps. Un commentaire qu’il a fait en passant fait que de nombreux fans de football se demandent: « Combien vaut 1 Bitcoin? » La réponse a la plupart de leurs mâchoires sur le sol.

« Je lui donne aussi un Bitcoin aussi… C’est plutôt cool », a déclaré Brady en passant aux frères alors qu’ils racontaient la course du dimanche pour le ballon de touché Brady.

À ce moment-là, ceux qui ne connaissent pas la crypto n’y ont probablement pas beaucoup pensé, mais les taureaux Bitcoin ont été déconcertés par le commentaire. Ajouter « un Bitcoin entier » à la fin de cette liste de cadeaux, c’est comme dire que vous êtes allé dans un magasin d’antiquités et que vous êtes reparti avec « une belle commode, une lampe et un Van Gogh original ».

Combien vaut 1 Bitcoin ? Le dernier cadeau de Tom Brady à un fan s’avère étonnamment précieux.

Pour référence, on peut aller sur le site Web de la NFL et acheter un maillot Tom Brady dédicacé pour environ 3 000 $. Un Bitcoin, aux taux actuels, coûte plus de 62 000 $. À son plus haut, les valeurs approchaient 70 000 $. Et le potentiel de croissance est étonnant. L’analyste principal en investissement d’InvestorPlace, Luke Lango, comme d’autres taureaux crypto, est ferme sur Bitcoin atteignant une valeur de 500 000 $ en fin de compte. Cela en soi équivaut à la valeur de la balle qui n’atteindra jamais une maison de vente aux enchères, puisqu’elle fera partie de la collection de Brady.

Bien sûr, aujourd’hui, les fans de football et les investisseurs en crypto discutent de l’actualité sur Twitter. « 1 Bitcoin » est un sujet tendance avec plus de 150 000 tweets offrant des opinions sur l’accord. Beaucoup pèsent le prix des marchandises par rapport au prix potentiel du ballon aux enchères, et des débats houleux suscitent la question de savoir s’il aurait dû ou non donner le ballon à l’équipe.

Que ce soit ou non une bonne décision dépend du fan seul. Mais, avec le potentiel de boom de BTC beaucoup plus élevé, combiné à tous ces avantages et à une chance de se connecter avec la légende lui-même, on peut être sûr qu’il est satisfait de sa décision.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.