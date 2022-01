Combien vaut Bob Saget ?

. Bob Saget, 65 ans, meurt : comment l’acteur de « Full House » est-il mort ?

L’acteur et comédien Bob Saget a été reconnu pour ses rôles dans « Full House » et « America’s Funniest Home Videos ». Il a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Orlando, en Floride, le dimanche 9 janvier 2022, à l’âge de 65 ans. Saget avait une valeur nette estimée à 50 millions de dollars au moment de sa mort, selon le site Celebrity Net Worth.

Le bureau du shérif du comté d’Orange a confirmé dans un communiqué que Saget était décédé. Bien qu’ils n’aient pas encore détaillé la cause du décès, ils ont assuré qu’il n’y avait aucune trace de violence ou de consommation de drogue.

Voici ce que vous devez savoir :

1. Bob Saget et son ex-femme Sherri Kramer ont acheté une maison à Los Angeles pour 2,5 millions de dollars.

En septembre 1990, Saget et Kramer, son épouse à l’époque, ont acheté une maison dans le quartier chic de Pacific Palisades à Los Angeles pour 2,5 millions de dollars, selon le site Celebrity Net Worth.

Si l’on tient compte de l’inflation, cette maison devrait valoir environ 5 millions de dollars aujourd’hui, selon le rapport.

Kramer et Saget ont été mariés pendant 15 ans. Ils se sont mariés en 1982 et ont divorcé en 1997. Kramer a travaillé comme scénariste et massothérapeute, et est restée hors de la vue du public depuis son implication avec l’acteur. Ils ont eu trois filles : Aubrey, née en 1987, Lara, née en 1989, et Jennifer, née en 1992, selon un rapport de Closer Weekly.

2. Saget était membre du Fondation de recherche sur la sclérodermie et sensibilisé à la sclérodermie à la suite du décès de sa sœur

Le père de l’Amérique était aussi un frère. Bob Saget a parlé ouvertement et de façon poignante de la perte. Nos frères et sœurs sont décédés tous les deux à 47 ans. En plus de ses nombreux dons créatifs, il a également partagé ce profond chagrin. Cela peut sembler idiot, mais cela m’a aidé d’une manière ou d’une autre. Gay n’a pas été oublié. Et Bob ne le sera pas non plus ❤️ pic.twitter.com/AKhvCzm235 – Teresa Strasser (@teresastrasser) 10 janvier 2022

Saget était membre du conseil d’administration de la Fondation de recherche sur la sclérodermie, rapporte le site Web de l’organisation. Il était un chercheur actif et a sensibilisé à la maladie à la suite du décès de sa sœur, Gay Saget.

Il a écrit un hommage à sa sœur en 2020 à l’approche de son anniversaire et a partagé une photo d’elle et de sa grand-mère.

« Ma sœur Gay aurait eu 73 ans hier », a-t-il écrit le 9 janvier 2020. « Elle est décédée à 47 ans de la sclérodermie, une maladie dont j’ai aidé à trouver le remède en tant que fier membre de la #SclerodermaResearchFoundation – J’accompagne tous ceux qui ont perdu un être cher. L’autre gentille dame sur la photo est ma grand-mère, Bella Comer. Elle est décédée d’âge. Je cherche aussi un remède pour ça. »

Son profil sur le site Web de l’organisation répertorie ses réalisations en tant qu’acteur, suivi d’une description de son travail au sein de l’organisation.

« Surtout, Bob a écrit et réalisé le film ‘For Hope’, une chronique du combat de sa sœur contre la sclérose en plaques », explique son profil. « Il a rejoint le conseil d’administration de la SRF Scleroderma Research Foundation en 2002 et a joué un rôle crucial dans l’organisation et la production de l’événement annuel de l’organisation, Cool Comedy • Hot Cuisine.

3. Saget a acheté une maison de 2,9 millions de dollars à Los Angeles en 2003

Saget a acheté une résidence secondaire à Los Angeles après son divorce avec Kramer, payé 2,9 millions de dollars en 2003, rapporte Celebrity Net Worth.

De nombreux fans de Saget se sont rendus sur Twitter pour signaler que l’acteur avait joué un rôle important dans leur enfance.

« Vous, Bob et Dave, avez été une partie si importante de notre enfance. C’est navrant de perdre quelqu’un que vous pensiez connaître depuis que vous êtes petit », a écrit quelqu’un sur Twitter.

« Ceci », a répondu un autre utilisateur. « J’ai commencé à pleurer sous la douche, surpris de voir à quel point la nouvelle m’a rendu triste. Mais c’est notre enfance. »

4. Saget a écrit un livre sur son histoire en tant que comédien.

Toujours … sous le choc. Je viens de parler avec Bob il y a quelques jours. Nous sommes restés au téléphone comme d’habitude à nous faire rire. RIP à un ami, comédien et collègue aristocrate Bob Saget. pic.twitter.com/TDKT8JoULq – Gilbert Gottfried (@RealGilbert) 10 janvier 2022

Saget a écrit un livre sur son histoire en tant que comédien, « Dirty Daddy: The Chronicles of a Family Man Turned Filthy Comedian ». Il a été publié en 2014 et explore comment le comédien qui était d’abord connu pour son sens de l’humour impertinent est devenu le « père américain ».

La description du livre dit :

Des millions de téléspectateurs connaissent et aiment Bob Saget pour son rôle de père doux et névrosé dans la série télévisée Full House, et en tant que charmant animateur de America’s Funniest Home Videos. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de fans qui aiment son humour eschatologique, ses routines de stand-up, ses émissions spéciales de comédie et ses performances offensivement profanes dans des émissions comme Entourage de HBO et le documentaire The Aristocrats.

Dans ses débuts d’édition risqués et extrêmement divertissants, il continue d’embrasser son côté sombre et d’apporter aux lecteurs le livre qu’ils attendaient depuis longtemps – hilarant et parfois sale. Bob pense qu’il y a un temps et un endroit pour la saleté. De l’histoire inédite de ce qui s’est réellement passé dans les coulisses de deux des émissions familiales les plus réussies de tous les temps, avec des co-stars comme John Stamos et Mary-Kate et Ashley Olsen, à leurs histoires d’amis et collègues légendaires. Rodney Dangerfield, Richard Pryor, Don Rickles et d’autres légendes du showbiz, Saget avoue certaines de ses expériences personnelles avec la vie et la mort, sa carrière et sa réputation de comédien « sale » – le tout raconté dans sa combinaison originale de folie, de vulgarité. , de l’humour et du coeur, le tout encadré par un homme qui cherche avant tout à être drôle.

5. Saget a fait don de sa voix pour collecter des fonds pour une œuvre caritative

Bob Saget était un humain aussi adorable que drôle. Et à mon avis, il était hilarant. Nous étions des amis proches et je n’aurais pas pu l’aimer plus. pic.twitter.com/TM8r1hzCfO – Norman Lear (@TheNormanLear) 10 janvier 2022

Saget était l’une des célébrités qui ont fait don de sa voix pour collecter des fonds pour une œuvre caritative en 2007, selon le site LA Biz. La Starlight Starbright Children’s Foundation a lancé un jeu vidéo en ligne intitulé « Tuttles Madcap Misadventures : Starlight Charity Challenge » pour collecter des fonds et sensibiliser le public. L’association soutient les enfants atteints de maladies graves et leurs familles.

À l’époque, le jeu se vendait 19,99 $. Les autres acteurs présentés dans le jeu étaient William Shatner, Jamie Lee Curtis, Ashley Tisdale, Dominic Scott Kay, Dave Thomas et Dave Coulier.

« Starlight s’est associé à Legacy Interactive pour développer et sortir le jeu », lit-on dans la source d’information. « Legacy reverse 75% de sa part des bénéfices à Starlight. »

Suivez Now Same sur Instagram

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM

LIRE LA SUITE : La famille et les enfants de Bob Saget : combien et comment étaient-ils ?