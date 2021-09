Combien vaut FIFA 22 ? Ceci est votre prix de lancement

Bonne nouvelle pour les “fans” du FIFA. La nouvelle édition du célèbre jeu vidéo sera en vente au grand public à partir de vendredi prochain 1er octobre avec des changements importants. Le premier d’entre eux, qu’il n’y aura que deux éditions : la Standard et l’Ultimate.

Mais quel est le prix pour chacun d’eux ?

Pour PS4, Xbox One et PC le prix du édition standard Il est 69,99€. Sur PS5 et Xbox Series X | S, en revanche, il monte au 79,99€. Si vous recherchez une expérience plus complète, vous devrez payer presque 100 € (99,99 €) pour console et 79,99 € en PC. Si vous optez pour cette dernière édition, vous aurez 4600 points FIFA et un accès anticipé de quatre jours.

Si vous êtes un utilisateur de Nintendo contraction tu es chanceux. Et c’est que, dans ces cas, étant un Édition héritée, son prix est beaucoup moins cher. Pour seulement 39,95 euros pourrait être le vôtre FIFA 22.

Cependant, ce ne sera pas la seule différence. La version de cette année comprend améliorations graphismes et techniques qui permettent un plus grand champ de vision, technologie Hypermotion, etc.