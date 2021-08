Combien vaut la bague de fiançailles de Katie Thurston ?

Katie Thurston et Blake Moynes sont officiellement fiancés après une vraie montagne russe d’une saison (ou dans le cas de Blake, une vraie montagne russe de trois saisons) et le moment est venu de discuter de la bague de Katie.

Blake a choisi un diamant de fantaisie de Neil Lane, et selon le Daily Mail, il vaut environ 80 000 $. Pendant ce temps, Neil dit à E! News que la bague de Katie est “faite à la main en platine” et comporte un diamant géant de forme ovale qui “est placé au centre d’un motif de couronne et d’un halo de diamants caché”. Il contient également “plus de 90 diamants ronds plus petits pour un poids total de trois carats”. Agréable.

Évidemment, 80 000 $ est une énorme somme d’argent à dépenser pour une bague, mais non : Blake ne l’a pas payé. ABC paie la facture des bagues de fiançailles, et si un couple finit par se séparer, ils doivent rendre la bague. L’ancien animateur Chris Harrison l’a expliqué ainsi : « Il y a une règle, après un certain nombre d’années, vous pouvez la garder de toute façon. Mais après des mois… ça remonte. »

Retourne où, exactement ? Vraiment qui sait, mais pas à Neil Lane. Il a déclaré à StyleCaster : « Je fais des bagues en espérant que les gens restent ensemble pour toujours, mais après qu’ils aient la bague, je n’ai pas mon mot à dire, et ce qui se passe après ça, je ne sais pas. Où va la bague, je dois dire que je ne sais pas vraiment. Je dis juste que ça va sonner au paradis. C’est ma réponse.”

Alors, quelle est la valeur de la bague de Katie par rapport aux autres de la série ? C’est à l’extrémité inférieure de la valeur de ces bagues, qui a tendance à se situer entre 80 et 100 000 $. La bague avec laquelle Ben Higgins a proposé à Lauren Bushnell serait la plus précieuse de l’histoire de la série, d’une valeur d’environ 100 000 $ !

