Combien vaut la crevette rouge de Denia ?

24/12/2021 à 14:32 CET

Alfons Padilla

« Le prix a été assez stable le mois dernier et ainsi il continue. » Le patron principal de la guilde des pêcheurs de Dénia et patron du chalutier L’Androna, Juan Antonio Sepulcre, a assuré hier, en arrivant au port de Dianense le dernier jour de pêche avant les festivités de Noël, que cette année la crevette rouge n’est pas loin de à travers le toit. « Ces jours-ci, il n’y a pas eu d’augmentation. La première classe est vendue aux enchères entre 120 et 140 euros. Et je suis content, car de nombreux restaurants ont fermé et ceux qui sont encore ouverts peuvent acheter des fruits de mer à bon prix »il expliqua.

Et si, de nombreuses réservations ont été annulées en raison de l’augmentation des infections à covid-19 et de nombreux hôteliers ont choisi de prendre leurs vacances tôt.

Le modèle de L’Androna a indiqué qu’il existe des restaurants qui dépensent entre 20 000 et 30 000 euros en produit à ces dates Et maintenant, dans l’état actuel des choses, ils ne peuvent pas risquer de se retrouver avec leurs réfrigérateurs pleins face aux annulations de dîners et de déjeuners.

Sepulcre a précisé que ces prix astronomiques de 200 et 250 euros payés certaines années pour la crevette rouge sont « anecdotiques » et le « caprice » de quelqu’un qui était prêt à payer n’importe quoi pour ces fruits de mer.

Dit les pêcheurs ces jours-ci Ils ont bien fonctionné puisque le temps et la mer les ont accompagnés. Sept bateaux de la confrérie Dénia partent maintenant, à Noël, à la crevette.

Pendant ce temps, aux arrêts de la Pòsits des marchés de Dénia et Xàbia, la crevette rouge de troisième catégorie a été vendue hier à 120 euros. Le quatrième était à 74 euros et le cinquième, à 38. Paquita, de l’arrêt Mercat de Dénia, a assuré que tout avait été vendu. La crevette de première classe n’atteint pas les marchés (sauf si elle est commandée). C’est celui que les restaurateurs achètent aux enchères.