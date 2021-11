Combien vaut le luxueux jet privé dans lequel Canelo s’est envolé pour Las Vegas

Dans les dernières heures, Saul Allvarez a atterri à Las Vegas pour affronter Plante de Caleb, Ce combat aura lieu ce samedi 6 novembre, et unifiera les titres des plus hautes instances de boxe. Comme d’habitude, le Mexicain, l’un des plus grands représentants de ce sport aujourd’hui, voyagé dans un luxueux jet privé jusqu’au Nevada.

Canelo est l’un des athlètes les mieux payés du moment, ce qui se reflète dans un mode de vie déjà ostentatoire, avec beaucoup de luxe et de goûts. Depuis un certain temps, le boxeur de 31 ans a acquis un avion dans lequel il est transporté à ses événements les plus importants Et son prochain rendez-vous sur le ring où il rencontrera Plant n’a pas fait exception.

Regarde aussi

Canelo à bord de son jet de luxe. Photo : @Canelo / Instagram.

Regarde aussi

COMBIEN VALENT LE JET PRIVÉ DE LUXE DE CANELO ?

Bien que le natif de Guadalajara n’ait pas donné de détails sur le montant d’argent qu’il a déboursé pour son avion, selon le portail Mediotiempo, sa valeur est estimée à environ 20 millions de dollars. Le chiffre dans l’évaluation du véhicule serait exubérant, non seulement pour ce qu’il vaut en soi, mais aussi pour ce qu’il transporte à l’intérieur.

Canelo maintient un mode de vie ostentatoire. Photo : @Canelo / Instagram.

Ce n’est pas la première fois qu’Álvarez y voyage, puisque dans son compte Instagram il avait déjà téléchargé plusieurs publications à bord du jet, Il dispose d’une salle de bain complète pour votre détente, de sièges en cuir, d’une sorte de chambre à coucher, d’écrans de divertissement et d’un système de son important.

Regarde aussi

Regarde aussi

L’avion, à partir duquel Canelo s’est fait regarder avec un costume de la célèbre marque Dolce & Gabbana à son arrivée à Las Vegas, aurait également une cuisine équipée de tous les éléments nécessaires pour répondre à ses goûts. Voitures de luxe, hôtels particuliers et bijoux sont quelques-uns des objets qui accompagnent le jet privé sur la liste des luxes de l’héritage du boxeur mexicain.

Regarde aussi

Regarde aussi

Regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE