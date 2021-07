Combien vaut votre amour ? L’influenceur polonais vend “l’amour” en tant que NFT ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Les NFT deviennent la prochaine grande chose sur le marché de la cryptographie, car de plus en plus d’investisseurs se lancent dans les projets qui les entourent. Des jetons non fongibles comme les NFT « Stoner Cats » ont été lancés avec un énorme succès dans leurs communautés. Les jetons non fongibles qui tournaient principalement autour de l’art lors de leur première sortie se sont maintenant étendus à un domaine plus large.

La prise en charge croissante des NFT a brillé avec le géant du commerce électronique Shopify ajoutant la prise en charge des marchands pour les jetons non fongibles. Et plus récemment, Coca-Cola s’est associé à Tafi pour lancer sa toute première collection de jetons non fongibles. Les jetons non fongibles incluent des fichiers tels que des images, de l’audio et de la vidéo.

Vient maintenant l’une des utilisations les plus intéressantes des jetons non fongibles à ce jour et c’est l’influenceuse polonaise de 26 ans Marta Rentel qui annonce qu’elle a vendu son amour en ligne en tant que NFT. Le NFT s’est vendu 250 000 $ et l’heureux acheteur a un rendez-vous avec l’influenceur.

Vendre « l’amour numérique »

En parlant de la vente, Rental a expliqué qu’elle ne vendait pas son amour physique. Mais vendait plutôt l’amour de son personnage en ligne. “Rien sur Internet n’est physique”, a déclaré Rental. « Cela fait partie de ma personnalité en ligne. »

L’influenceur polonais de 26 ans compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram et s’appelle Marti Renti en ligne. L’influenceuse a expliqué qu’elle voulait être la première personne au monde à symboliser les émotions.

Cela reste une idée nouvelle, car on se gratterait la tête en essayant de comprendre exactement comment ils symboliseraient les émotions. Mais Rentel pense que l’amour peut être séparé en amour physique, amour platonique et, surtout, amour numérique. Chacun étant aussi réel que l’autre.

Rentel a confirmé la vente du NFT mais a ajouté qu’elle ne savait pas non plus qui l’avait acheté. L’identité de l’acheteur semble rester inconnue jusqu’à la date avec l’influenceur.

NFT comme réserve de valeur

Les NFT sont de plus en plus soutenus compte tenu de ce qu’ils représentent. Avec cela, les gens peuvent montrer qu’ils possèdent incontestablement une œuvre d’art ou tout autre élément vendu en tant que jeton non fongible. Les informations sur l’œuvre et le propriétaire sont écrites directement dans la blockchain où tout le monde peut voir qui est le propriétaire de l’œuvre.

Cela a été particulièrement populaire parmi les artistes car cela leur permet de vendre directement leur art. Et aide également à lutter contre les personnes qui utilisent leur travail sans le payer ou l’autoriser correctement.

Les informations sur la blockchain sont impossibles à modifier ou à supprimer. Ainsi, tous les enregistrements concernant une vente sont placés sur la blockchain, qui agit essentiellement comme un grand livre numérique pour la vente.

Marta Rentel ne s’arrête pas à vendre son « amour » en tant que NFT. L’influenceuse prévoit de continuer à vendre ses photos Instagram et ses vidéos YouTube en tant que jetons non fongibles.

