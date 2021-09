Combien Venom pourrait-il faire: qu’il y ait un carnage le week-end d’ouverture?

C’est certainement une entreprise solide, et il est toujours possible que Venom 2, comme son prédécesseur, dépasse les attentes. La situation pandémique a continué d’être une cible mouvante, mais cela signifie qu’il y a eu de bons et de mauvais moments et avec la sortie du film encore dans quelques semaines, les choses ont encore le potentiel de changer pour le mieux, donnant à plus de gens la confiance s’aventurer dans les théâtres. Bien sûr, l’inverse pourrait également se produire, ce qui serait probablement un coup dur pour le succès du film.