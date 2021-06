Combien vous coûtera le plan d’assurance temporaire Rs 2 crore

On peut acheter une couverture élevée de Rs 1 crore, Rs 2 crore ou même Rs 5 crore en payant une fraction du montant de la couverture en prime.

Un régime d’assurance temporaire est différent de tous les autres types de polices d’assurance-vie. Alors que dans tous les autres régimes, une partie de la prime est consacrée à l’épargne, dans un régime d’assurance temporaire, la prime est entièrement destinée à la couverture des risques.

Si vous souhaitez uniquement acheter une protection, un régime d’assurance temporaire est le régime d’achat auprès de compagnies d’assurance-vie. Le travail est aussi simple que possible – On paie une prime en fonction de l’âge, de la durée et de la somme assurée (couverture vie) et n’obtient rien en survivant à la durée. En cas de décès en cours de mandat, le candidat reçoit la somme assurée.

La meilleure partie de l’assurance temporaire est que la prime est faible et même en payant une prime inférieure, vous pouvez obtenir une couverture élevée. Par exemple, une personne de 35 ans peut acheter un régime d’assurance temporaire de 2 millions de roupies en payant environ 22 000 roupies par an pendant 25 ans. La prime réelle variera selon les assureurs.

En effet, on peut acheter une couverture élevée de Rs 1 crore, Rs 2 crore ou même Rs 5 crore en payant une fraction du montant de la couverture en prime. Les régimes d’assurance temporaire sont des régimes à faible coût et à couverture élevée destinés à protéger la vie des membres de la famille.

En plus de fournir une couverture vie sous sa forme la plus pure, il existe plusieurs autres compléments et variantes de régimes d’assurance temporaire. Selon les besoins, on peut les ajouter à la couverture de base et personnaliser la police.

Selon Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance Brokers, en voici quelques-uns :

Couverture maladie terminale : La totalité du capital assuré est versée à l’assuré lorsqu’il reçoit un diagnostic de maladie dans laquelle il ne survivrait normalement pas au-delà des 6 prochains mois

Exonération de la prime : Dans le cas où l’assuré souffre d’une invalidité totale permanente, toutes les primes futures sont exonérées, mais la police se poursuit conformément aux conditions initiales du contrat.

Installations pour les cavaliers : Le produit doit pouvoir répondre aux besoins des motards essentiels qui doivent être mis à disposition. Par exemple, indemnité d’accident plus indemnité de maladie grave plus indemnité d’invalidité

Et, lorsqu’il s’agit de choisir l’assureur, en plus de la faible prime offerte par le plan, pensez également à regarder d’autres indicateurs. «Pour une assurance-vie temporaire complète, il faut surveiller le contexte du souscripteur – marges de solvabilité, ratio de règlement des sinistres, actifs sous gestion et clientèle, cotes de persistance et classements sur le tableau de bord IRDA», informe Thakkar.

