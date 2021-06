Combien vous pouvez en avoir, comment les ajouter ou les supprimer, plus

Hulu reste l’un des plus grands services de streaming auxquels vous pouvez vous inscrire, même s’il est limité aux résidents américains. L’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes est le profil Hulu. Cela signifie que votre compte peut être utilisé par plusieurs membres de la famille, et chacun aura son propre profil afin qu’ils voient le contenu qu’ils veulent regarder.

Dans cet article, nous allons approfondir les profils Hulu. Nous vous expliquerons comment ajouter un profil et également comment supprimer un profil sur Hulu. Nous vous donnons également des informations sur le nombre de profils que vous pouvez avoir sur un seul compte, et nous parlons de la création de profils pour enfants sur le service.

Si vous voulez aller de l’avant et vous inscrire à Hulu, assurez-vous également de considérer le forfait Disney Plus-Hulu-ESPN Plus, qui vous offre trois excellents services de streaming pour un prix inférieur. Vous pouvez vous inscrire au forfait sur le lien ci-dessous.

Que sont les profils Hulu ?

En termes simples, les profils Hulu permettent aux abonnés de laisser les membres de la famille vivre leur propre expérience Hulu. Au lieu de voir un seul écran avec tous les films et émissions de télévision du service, vous pouvez établir des profils individuels. Chaque membre de la famille peut alors voir les films et les émissions de télévision qu’il a diffusés en continu, et également obtenir des recommandations personnalisées sur les séries et les films qu’il souhaite regarder.

Combien de profils pouvez-vous avoir sur Hulu ?

À l’heure actuelle, le service permet à chaque titulaire de compte d’ajouter jusqu’à cinq profils Hulu, pour un total de six profils Hulu.

Combien de profils peuvent regarder Hulu à la fois ?

Bien que vous puissiez avoir jusqu’à six profils Hulu sur un seul compte, le service ne permet que deux flux simultanés maximum sur le même compte avec les deux forfaits de base. Cependant, si vous vous inscrivez aux forfaits Hulu Plus Live TV beaucoup plus chers, il existe une autre option. Vous pouvez payer 9,99 $ de plus par mois pour le module complémentaire Unlimited Screens. Il vous permettra, à vous et aux membres de votre famille, de diffuser simultanément sur un nombre illimité d’appareils sur votre réseau domestique.

Il y a deux exceptions pour cet add-on supplémentaire. Si vous obtenez Hulu Plus Live TV et l’option Ultimate Screens, puis vous inscrivez à une ou plusieurs des chaînes de cinéma payantes en option (HBO, Cinemax, Showtime et Starz), vous ne pouvez regarder que ces chaînes particulières jusqu’à à cinq appareils à la fois via Hulu sur votre réseau domestique. Enfin, si vous ou d’autres membres de votre famille quittez votre réseau domestique pour diffuser Hulu Plus Live TV avec le module complémentaire Unlimited Screens, vos diffusions simultanées sont limitées à trois appareils mobiles à la fois.

Comment ajouter un profil sur Hulu

Il existe trois manières différentes de créer et d’ajouter un nouveau profil sur Hulu :

Comment ajouter un profil sur Hulu.com (utilisateurs de PC)

Déplacez votre souris sur l’icône de votre compte, située dans le coin supérieur droit de la page, et cliquez dessus. Clique sur le Mon compte sélection dans le menu Vous pouvez être invité à saisir le mot de passe de votre compte Hulu. Si c’est le cas, saisissez-le puis cliquez sur Connexion. Déplacez à nouveau votre souris sur l’icône de votre compte, puis cliquez dessus Cliquez sur le Gérer les profils sélection dans le menu. Clique sur le (+) Ajouter un profil boîte. Vous saisissez ensuite le nom de la personne de ce nouveau profil, ainsi que son anniversaire. Il vous sera également demandé le sexe de la personne, ou vous pouvez sélectionner Je préfère ne pas le dire. Enfin, cliquez sur Créer un profil pour ajouter le nouveau à Hulu.



Comment ajouter un profil sur les applications mobiles Hulu

Si vous utilisez les applications mobiles iOS ou Android Hulu, voici comment vous pouvez créer et ajouter un nouveau profil

Ouvrez l’application Hulu et appuyez sur l’icône Compte dans la partie inférieure de l’application Sélectionnez votre nom pour ouvrir le Profils page. Appuyez sur le (+) Nouvelle sélection de profil.

Tapez le nom, la date de naissance et le sexe pour ce nouveau profil Enfin, appuyez sur Créer un profil pour ajouter le nouveau à Hulu.

Comment ajouter un profil sur les applications Hulu TV (téléviseurs intelligents, consoles de jeux, décodeurs et clés de streaming)

Voici comment créer un nouveau profil Hulu sur des applications conçues pour des écrans plus grands :

Ouvrez l’application et sélectionnez simplement (+) Nouveau profil à partir de l’écran Profils Si l’application est déjà ouverte, accédez à Compte, puis sélectionnez Profils, et enfin sélectionnez (+) Nouveau profil

Tapez le nom, la date de naissance et les champs de sexe pour ce nouveau profil comme avant. Enfin, sélectionnez Créer un profil pour ajouter le nouveau à Hulu.

Comment changer de profil Hulu

Si vous lancez Hulu et découvrez que le profil en cours d’exécution n’est pas le vôtre, voici comment passer à votre propre profil Hulu.

Comment changer de profil sur Hulu.com (utilisateurs de PC)

Déplacez votre souris sur l’icône de votre compte sur la page et cliquez dessus Ensuite, cliquez simplement sur le profil Hulu que vous voulez, et vous devriez être prêt

Comment changer de profil sur les applications mobiles Hulu

Appuyez sur le Compte icône sur l’application. Ensuite, appuyez simplement sur le profil de votre choix et vous devriez être prêt à regarder.

Comment activer les applications Hulu TV

Sélectionnez et cliquez sur le Compte icône Sélectionner Profils à partir du menu Enfin, faites défiler jusqu’au profil que vous souhaitez et sélectionnez-le. Vous devriez être prêt à partir.

Comment supprimer un profil sur Hulu

Si l’un des membres de votre famille ne souhaite plus utiliser votre compte pour se connecter au service, voici comment supprimer un profil sur Hulu. Gardez à l’esprit qu’une fois que vous supprimez un profil Hulu, il n’y a aucun moyen de le récupérer. Vous ne pouvez pas non plus supprimer du tout le profil Hulu principal de votre compte ; vous pouvez simplement le modifier.

Vous ne pouvez également supprimer des profils que sur le site Web Hulu.com. Voici comment le gérer :

Passez la souris sur votre nom de compte dans le coin supérieur droit de la page. Cliquer sur Gérer les profils dans le menu. Sélectionnez le profil spécifique que vous souhaitez supprimer avec l’icône de modification. Vous devriez alors voir la fenêtre contextuelle Modifier le profil. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Supprimer le profil

Enfin, confirmez que vous souhaitez le supprimer.

Comment supprimer tous les profils de Hulu

Si vous souhaitez purger tout sauf votre propre profil de compte Hulu principal, il existe également un moyen de le faire. Encore une fois, cela ne peut être géré que via le site Web Hulu.com.

Passez la souris sur votre nom de compte dans le coin supérieur droit de la page. Cliquer sur Compte dans le menu. Faites défiler jusqu’au Confidentialité et paramètres dans le coin inférieur droit de la page, puis cliquez sur Californie Droits de confidentialité.

Sous le Gérer l’activité boîte, clique sur le Profils option case à cocher. Enfin, cliquez sur le Effacer la sélection boîte.

Comment modifier un profil

Si vous souhaitez simplement modifier le nom d’un profil Hulu plutôt que le supprimer, voici comment gérer cela.

Comment modifier des profils sur Hulu.com (utilisateurs de PC et Android)

Les utilisateurs de PC et d’Android devront se rendre sur le site Web Hulu.com pour modifier les profils, les utilisateurs d’Android y accédant via leur navigateur Web mobile.

Passez la souris sur votre nom de compte dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez le profil spécifique que vous souhaitez modifier. Vous devriez voir la fenêtre contextuelle Modifier le profil. Dans la fenêtre contextuelle, apportez les modifications souhaitées au profil. Enfin, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Comment éditer sur les appareils iOS

Appuyez sur le vôtre Profil premier. Appuyez sur l’icône avec vos propres initiales. Appuyez sur le Éditer option et sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier. Apportez les modifications dont vous avez besoin au profil. Enfin, appuyez sur Enregistrer les modifications.

Comment éditer sur les applications Hulu TV

Après avoir lancé l’application, dirigez-vous vers votre Compte et sélectionnez-le.

Sélectionner Profils du menu. Accédez au profil que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Éditer.

Effectuez les mises à jour que vous souhaitez apporter au profil. Enfin, sélectionnez Sauvegarder les modifications.

Comment créer un profil d’enfant

Hulu a beaucoup de contenu qui est considéré comme mature ou adulte. Si vous avez une famille avec des enfants, vous pouvez créer un profil spécial qui leur évitera ce genre de contenu. La création d’un profil pour enfants leur permettra uniquement de regarder du contenu dans la section Kids Hub de Hulu. Il montrera des films et des émissions de télévision conçus pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Voici comment procéder.

Suivez les premières étapes de la procédure lors de la création d’un nouveau profil comme mentionné ci-dessus. Lorsque vous sélectionnez le (+) Nouveau profil à partir de l’écran Profils, il y aura une bascule intitulée Des gamins qui par défaut est désactivé. Appuyez, cliquez ou sélectionnez-le pour activer la bascule. Saisissez le nom de ce nouveau profil comme avant (vous n’aurez pas besoin de saisir sa date de naissance ou son sexe). Enfin, appuyez, cliquez ou sélectionnez Créer un profil pour ajouter le nouveau à Hulu.

Gardez à l’esprit que les enfants peuvent simplement changer de profil pour regarder du contenu plus mature sur Hulu. Malheureusement, il n’y a pas d’autres contrôles parentaux sur le service, comme un code PIN qui pourrait être utilisé pour empêcher les enfants de changer de profil.