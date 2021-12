Combien y a-t-il de façons d’arrêter Windows 11 ? | La technologie

Arrêter un ordinateur n’est pas un secret et tous les utilisateurs qui possèdent cet appareil savent exactement comment le faire, mais ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est qu’il existe plusieurs façons de le faire.

Le fait d’éteindre un ordinateur est quelque chose qui ne pose aucun problème ni secret à aucune des personnes qui possèdent un composant de ce type, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’un ordinateur portable.

Pratiquement, nous connaissons tous deux façons de le faire, puisque ce sont elles qui ont toujours été là. Mais il peut arriver que vous ne connaissiez pas plus de façons d’effectuer cette même action, même avec la possibilité de programmer le moment précis où vous devez effectuer une telle action.

Au cas où, pour une raison quelconque, les méthodes plus traditionnelles d’extinction ne fonctionnent pas, nous pouvons toujours en utiliser d’autres. Il peut aussi y avoir une situation dans laquelle les moyens habituels ne nous servent pas à ce moment-là et si certains autres.

Nous allons vous le dire tout de suite.

Fermez Windows 11 à partir du menu Démarrer

C’est le moyen le plus simple et celui que tout le monde utilise pour fermer Windows, une méthode qui n’a pas beaucoup de secrets et celle que tout le monde avec Windows utilise tous les jours.

Ce type d’arrêt depuis l’interface graphique ancrée dans le menu Démarrer est présent à partir de Windows 95, agissant comme un verrou pour tous les programmes et applications que nous avons dans Windows.

La façon de l’utiliser est très simple :

Nous cliquons sur le Icône du menu Démarrer depuis la barre des tâches. De là, nous sélectionnons le bouton d’allumage dans le coin inférieur gauche. À présent cliquez sur Désactiver dans la liste des options disponibles.

Comme vous pouvez le voir, vous pouvez cliquer sur Redémarrage, ce qui signifie que l’ordinateur s’éteint, mais se rallume automatiquement.

Nous avons également la possibilité de Licencier, ce qui signifie que le PC entre dans une sorte de veille, de sorte qu’au moment où nous déplaçons la souris, il revient au même endroit où nous l’avons laissé, c’est-à-dire qu’il ne s’éteint pas complètement.

Fermez Windows 11 avec le bouton d’alimentation

Évidemment, nous avons à notre disposition notre propre bouton physique marche/arrêt de l’ordinateur, qui a été créé pour cela.

Selon le type d’ordinateur dont nous disposons, il peut arriver qu’en appuyant une fois sur ce bouton, alors que le PC est allumé, au lieu d’être éteint, il entre en mode veille. Ce qui signifie que si nous voulons éteindre complètement l’appareil, nous devons appuyer sur le bouton marche/arrêt en continu jusqu’à ce que nous voyions que le PC n’est plus actif.

Ce type d’arrêt est appelé forcéAutrement dit, ce n’est pas comme Windows, qui gère tout le système pour qu’il ne souffre pas lorsque l’ordinateur est éteint. Avec ce système, le PC s’éteint brutalement, ce qui peut endommager le système d’exploitation ou le disque dur, il est donc déconseillé de l’utiliser régulièrement.

Menu utilisateur avancé de Windows 11

Vous pouvez également éteindre votre ordinateur à partir du Menu utilisateur avancé de Windows 11.

Ce menu, également appelé menu énergie, c’est là que nous avons quelques fonctions Windows importantes.

Pour que nous puissions désactiver Windows 11 à partir de ce menu, nous n’avons qu’à appuyer avec le bouton de droite dans l’icône du menu Démarrer (dessin Windows) et sélectionnez Arrêter ou se déconnecter, puis cliquez sur Éteindre.

Avec cette sélection, l’ordinateur s’éteindra de la même manière que nous l’avons vu dans la première option dont nous avons parlé dans cet article.

Arrêter avec l’invite de commande

Nous pouvons utiliser l’invite de commande ou la ligne de commande pour éteindre l’ordinateur, car comme vous le savez bien, cette partie de Windows nous offre de nombreuses options intéressantes et celle-ci en fait partie.

Aussi, ne pensez pas qu’il va s’éteindre, juste comme ça, puisque nous pouvons même utiliser une commande pour programmer quand nous voulons qu’il s’éteigne.

La première chose que nous devons faire est de cliquer sur la loupe que nous avons dans la barre des tâches de Windows 11 pour ensuite placer l’invite de commande dans la zone où elle nous permet d’écrire.

Quand on le voit à l’écran, il suffit de cliquer sur l’icône correspondante.

Maintenant que nous sommes dans la ligne de commande, nous n’avons qu’à écrire arrêt / sy et appuyez sur Entrer, afin que nous puissions voir comment cela nous fait Vous êtes sur le point de vous déconnecter. Cela entraînera l’arrêt de l’ordinateur en quelques secondes.

Si ce que nous voulons c’est programmer l’arrêt, nous devons écrire shutdown -s -t puis l’heure nous voulons passer avant que le système ne s’arrête en quelques secondes, pour enfin appuyer sur Entrer. Autrement dit, si nous voulons que l’ordinateur cesse de fonctionner dans l’heure, nous devons écrire shutdown -s -t 3600

Outils pour éteindre le PC

Nous pouvons également utiliser des applications tierces pour programmer lorsque nous voulons que notre ordinateur s’éteigne.

C’est quelque chose de vraiment pratique, en plus de cela nous avons des outils très simples dans son utilisation qui nous serviront parfaitement pour réaliser que le l’ordinateur s’éteint au moment où nous estimons.

Certains de ceux que nous pouvons utiliser sont :

KetePares : une application vraiment intéressante, car elle est extrêmement intuitive, très facile à programmer, car nous avons tout sous la main et surtout elle est en espagnol, avec une interface très simple à comprendre. RTG Ninja Shutdown : il possède une interface similaire à l’option précédente, bien qu’elle soit en anglais. Il est extrêmement facile à configurer, pouvant non seulement éteindre l’ordinateur, mais aussi le redémarrer ou le suspendre. Arrêt automatique simple : avec cet outil, nous pouvons également arrêter, redémarrer ou nous déconnecter de Windows et tout faire de manière automatisée. C’est très simple, en anglais et on peut aussi ajouter un texte en guise d’avertissement.

Utiliser la combinaison de touches

Il existe un raccourci clavier qui peut être utilisé pour désactiver Windows 11 et, par conséquent, notre PC.

Nous n’avons qu’à appuyer sur les touches Contrôle + Alt + Suppr en même temps. Cela fera apparaître un écran où l’on pourra choisir, dans la partie inférieure droite, l’option de Éteindre.

Cela le fera s’éteindre de la même manière que si nous l’avions fait dans le bouton du menu Démarrer, nous pouvons donc dire qu’il s’éteint correctement.

Ce sont les façons dont nous devons éteindre notre PC. Si vous ne le saviez pas et que vous l’avez essayé, nous aimerions savoir ce que vous en pensez et pour cela vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux.