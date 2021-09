Combien y a-t-il de nœuds Bitcoin dans le monde ?

in

L’une des questions les plus fréquentes parmi les personnes avec ou sans expérience dans les crypto-monnaies concerne le nombre de nœuds Bitcoin. La réponse, bien sûr, est difficile à déterminer exactement. Cependant, il existe des outils assez grossiers qui peuvent déterminer le nombre proche.

Ceux-ci incluent une variété importante telle que Crawly, Luke.dashjr, Bitnodes, entre autres. Il faut tenir compte du fait qu’ils ont des chiffres différents, ce qui est compréhensible étant donné le manque de précision lors de la collecte de ces informations.

Un aspect important lié aux nœuds est qu’ils jouent un rôle important dans le développement du réseau Bitcoin Blockchain. En termes simples, un nœud est un ordinateur connecté à d’autres ordinateurs suivant des règles et partageant des informations.

Pourquoi le nombre exact de nœuds Bitcoin ne peut-il pas être déterminé ?

Comme déjà souligné, déterminer le nombre de nœuds Bitcoin qui existent dans le monde est difficile. Certaines des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes qui ont des nœuds sont particulières. Certains d’entre eux cessent de les utiliser pendant un certain temps ou définitivement. D’autres ont des IP dynamiques et, de la même manière que cela se produit avec les équipements miniers, lors de leur redémarrage, ils apparaissent avec une autre adresse.

Dans ce dernier cas, de nombreux nœuds comptés sont susceptibles d’être un seul nœud dont le stockage est réinitialisé plusieurs fois. En ce sens, vous ne pouvez déterminer qu’un chiffre approximatif plutôt qu’un chiffre réel. C’est la raison pour laquelle différents portails ont des numéros différents affichés.

Pour avoir une idée de ce qu’est un nœud, en un mot, il s’agit d’un réseau peer-to-peer. Il se charge d’héberger et de synchroniser une copie de l’intégralité de la Blockchain de la crypto-monnaie en question, en l’occurrence Bitcoin. Ce sont donc des éléments essentiels pour que la chaîne de blocs reste en fonctionnement.

Un autre aspect à prendre en considération lors de la détermination du nombre de nœuds Bitcoin existants est leur type. Il existe ce que l’on appelle les “nœuds complets” et les “nœuds légers”. En outre, dans le premier, il existe des sous-catégories. Les premiers sont une copie du réseau Blockchain complet, les derniers en sont une copie partielle.

Divers portails de statistiques fournissent des informations approximatives sur le nombre de nœuds existant dans le réseau Bitcoin Blockchain. Source : luke.dashjr.org

Les gardiens de la blockchain

La Blockchain, à la fois celle du Bitcoin et celle de la grande majorité des crypto-monnaies, est décentralisée. En d’autres termes, il ne dépend pas d’une entité centrale telle qu’une banque derrière elle pour gérer les livres comptables. Au lieu de cela, il fonctionne grâce au consensus de milliers d’ordinateurs dispersés dans le monde. Ce dernier s’applique à ceux qui fonctionnent avec le protocole Proof-of-Work.

A ce stade, le rôle des nœuds apparaît. Ceux-ci doivent être considérés comme les gardiens du réseau, car ils surveillent la validité des transactions. En possédant une copie de la Blockchain complète, ils sont en mesure de vérifier que les transactions ne sont pas frauduleuses.

Par conséquent, ils sont chargés d’éviter la double dépense de bitcoins qui ont déjà été dépensés auparavant. C’est l’un des outils les plus importants pour l’existence de la crypto-monnaie. L’important dans le cas est que le nœud compare les informations d’une transaction avec les données Blockchain qu’elle contient et les compare à celles des autres nœuds.

Plus le nombre de nœuds Bitcoin existants est grand, plus le réseau devient sécurisé et fiable contre les pirates.

Les types de nœuds

Comme déjà souligné, il existe deux principaux types de nœuds, les « nœuds complets » et les « nœuds légers ». Ces derniers remplissent des fonctions similaires, mais leur fonctionnement dépend des premiers. Son installation nécessite moins de capacité de téléchargement et de stockage. En effet, seuls les en-têtes de bloc sont requis pour le téléchargement.

Cette dernière fonctionnalité ne rend pas obligatoire le téléchargement d’une copie complète de la Blockchain comme dans le cas des nœuds complets. Un autre fait concernant les nœuds légers est qu’ils se limitent à vérifier les transactions à l’aide d’une vérification de paiement simplifiée (SPV en anglais).

Comme déjà souligné, les nœuds Bitcoin complets qui existent sont divisés en plusieurs catégories ou sous-catégories. Le premier est constitué des pruneaux à nœuds pleins. Cette catégorie télécharge les blocs du début de la chaîne, mais atteignant une certaine limite, supprime les informations de certains blocs déjà traités. De cette façon, il prend moins de place sur votre disque dur.

Il existe également d’autres divisions telles que les nœuds de minage, les nœuds de jalonnement, les nœuds d’autorité et les nœuds maîtres. Certains d’entre eux fonctionnent pour des protocoles tels que la preuve de participation et la preuve d’autorité.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport