combinaison gagnante de résultats de coupons quotidiens pour le lundi 24 mai 2021

24/05/2021 à 21:39 CEST

Le tirage au sort du coupon quotidien avec paiement d’aujourd’hui a déjà eu lieu, nous vous montrons ici la combinaison gagnante pour vérifier votre chance.

Le numéro de tirage au sort du Coupon quotidien avec paye Pour aujourd’hui 24 mai 2021, les résultats du coupon quotidien du lundi ont été: 03779. La paie: 047.

Table de prix:

Le coupon quotidien ONCE distribue les prix fixés à l’avance parmi les gagnants, afin qu’ils ne dépendent pas des résultats des tirages passés. Si la possibilité a été acquise pour 50 cents, vous pouvez opter pour les prix La Paga.

Prix ​​pour le numéro principal:

55 lots de 35 000 € aux 5 chiffres.110 lots de 500 € au numéro avant ou après le premier prix.495 lots de 200 € aux 4 derniers chiffres.4950 lots de 20 € aux 3 derniers chiffres.49 500 lots de 6 € aux 2 derniers chiffres 494 890 lots de 1,50 € aux dix mille 495 000 lots de 1,50 € au dernier chiffre.

Prix ​​pour La Paga:

Comment jouer au coupon quotidien avec La Paga?

C’est un jeu que la ONCE célèbre quotidiennement du lundi au jeudi. Son mécanisme consiste à obtenir un nombre compris entre 00000 et 99999 grâce à l’extraction de cinq billes entre les nombres zéro et neuf qui correspondront aux dizaines de milliers, unités de milliers, centaines, dizaines et unités dont sera le numéro gagnant. Il se joue en achetant le coupon à 1,50 € avec le numéro et la série imprimés, avec 55 séries de chacun des numéros émis. En fonction du nombre de chiffres corrects, différents prix seront reçus.

Pour 50 cents de plus, vous pouvez jouer à La Paga, ce qui permet au détenteur du billet de recevoir un prix annuel pendant 25 ans si le nombre et la série correspondent à ceux du tirage.

Coupon quotidien avec La Paga: horaire

Le tirage au sort du Coupon Quotidien avec La Paga a lieu du lundi au jeudi à 21h15.

Noter: El Diario Sport n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les informations contenues dans cet article. La seule source d’information valable pour les tirages au sort est le site Web officiel de l’organisateur du tirage, l’Organisation nationale des aveugles espagnols (ONCE).