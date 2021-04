Combinaison Magic Keyboard et Trackpad – Application de brevet Apple.

Une demande de brevet Apple montre apparemment un seul appareil comprenant un clavier et un trackpad Mac Magic, avec prise en charge de l’Apple Pencil sur toute la surface de l’appareil.

La combinaison pourrait être attrayante pour plusieurs raisons …

Premièrement, les propriétaires de MacBook qui basculent entre une utilisation mobile et une utilisation sur station d’accueil pourraient avoir une expérience cohérente, avec le trackpad dans la même position, qu’ils utilisent la machine seule ou avec des accessoires externes et un moniteur.

Deuxièmement, la prise en charge de l’Apple Pencil permettrait à l’appareil de servir de tablette numériseur, comme les modèles plus basiques fabriqués par Wacom.

Apple donne à sa demande de brevet le titre prosaïque de clavier scellé à membrane, et l’accent est mis sur la protection contre la poussière et les liquides – ce qui est certainement une fonctionnalité que la société aurait pu utilement inclure dans ses claviers papillon.

Les claviers ont généralement un certain nombre de touches mobiles. La pénétration de liquide autour des touches et dans le clavier peut endommager l’électronique interne. Les résidus de ces liquides, tels que le sucre, peuvent corroder ou bloquer les contacts électriques, empêcher le mouvement des touches en collant les pièces mobiles, etc. Des contaminants solides (tels que la poussière, la saleté, les miettes de nourriture, etc.) peuvent se loger sous les touches, bloquer les contacts électriques et gêner le mouvement des touches. Ces dispositifs peuvent également être coûteux à fabriquer et à assembler.

Les touches d’un clavier conventionnel sont espacées pour fournir une définition des touches. La définition de clé est une propriété d’un clavier qui décrit la facilité avec laquelle un utilisateur peut savoir où se trouve une touche à vue ou au toucher. En règle générale, une définition de clé forte est en corrélation avec de grands espaces ou rainures entre les touches, car ces espaces ou rainures aident à orienter les doigts de l’utilisateur sur le clavier. Cependant, l’espacement des touches produit des espaces à travers lesquels le liquide et les particules peuvent passer dans le clavier. De plus, en raison des tolérances de fabrication, les capuchons de touches peuvent être légèrement désalignés lorsqu’ils sont chacun supportés par des commutateurs séparés, des dômes et des mécanismes de clé associés, conduisant ainsi à une apparence visuelle imprécise et bruyante.