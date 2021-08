Combinaison spatiale: Blue Origin de Jeff Bezos poursuit la NASA en justice pour la mission lunaire SpaceX

Blue Origin de Jeff Bezos poursuit la NASA pour avoir attribué le contrat d’atterrisseur lunaire Artemis à SpaceX d’Elon Musk plus tôt cette année, une escalade majeure dans la lutte pour le privilège de renvoyer l’humanité sur la Lune pour la première fois depuis 1972.

Le procès intenté devant un tribunal fédéral cette semaine fait suite au rejet de la protestation initiale de Blue Origin par les régulateurs fédéraux, rapporte The Verge.

Le nouveau procès pourrait suspendre d’autres fonds destinés à SpaceX pour le développement de son projet d’atterrisseur lunaire Starship, mettant potentiellement la date de mission prévue au-delà de l’objectif de 2024 fixé par la NASA pour la mission Artemis Moon.

La nature exacte de la plainte de Blue Origin n’est pas connue, puisque le procès a été déposé en vertu d’une ordonnance de protection, mais semble protester « l’évaluation illégale et inappropriée par la NASA de [Artemis lunar lander] propositions soumises” pour examen.

Trois sociétés ont soumissionné pour le contrat d’atterrisseur lunaire : Blue Origin, SpaceX et Dynetics, un entrepreneur de la défense. L’offre de 5,9 milliards de dollars de Blue Origin a perdu contre l’offre de 2,9 milliards de dollars de SpaceX, ce qui a conduit Blue Origin à proposer de couvrir jusqu’à 2 milliards de dollars de coûts, abaissant effectivement son offre à 3,9 milliards de dollars.

Ce n’était toujours pas suffisant pour pousser la NASA à reconsidérer.

La plainte de Blue Origin semble se concentrer sur l’intention initiale de la NASA de faire en sorte que deux sociétés différentes développent des atterrisseurs lunaires, en choisissant probablement le plus réussi des deux pour les missions Artemis réelles qui atterrissent d’abord un navire sans équipage sur la Lune avant de tenter une mission avec équipage si la première est à succès.

La NASA, en attribuant le contrat à SpaceX, a indiqué que le Congrès n’avait pas alloué suffisamment de fonds pour un atterrisseur supplémentaire, il ne pouvait donc en choisir qu’un à la fin. Blue Origin a depuis fait valoir qu’une fois cela connu de la NASA, elle aurait dû annuler le processus d’appel d’offres et recommencer avec les nouvelles conditions.

“La NASA s’est écartée de sa stratégie d’acquisition à double source d’origine en raison de problèmes budgétaires perçus à court terme”, a déclaré Bezos après que Blue Origin ait proposé de couvrir 2 milliards de dollars supplémentaires de coûts, “et cette offre supprime cet obstacle”.

Reste à savoir si Blue Origin porte cette affaire devant un tribunal fédéral, mais le procès intensifie définitivement la lutte entre SpaceX et Blue Origin au sujet du contrat prestigieux.

Analyse : la « course à l’espace milliardaire » devient sérieuse – et pas seulement pour les milliardaires

(Crédit image : SpaceX/Blue Origin)

Bien qu’il soit tentant de considérer tout cela comme une bande de milliardaires se battant pour se vanter, c’est beaucoup plus compliqué que cela.

Blue Origin lui-même vient tout juste de faire franchir à un équipage humain la ligne Kármán, la frontière internationalement reconnue de l’espace extra-atmosphérique, et même alors, sa capsule d’équipage n’était “dans l’espace” que quelques minutes avant de revenir sur Terre.

SpaceX, quant à lui, a lancé avec succès des dizaines de fusées réutilisables en orbite et transporté des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).

La différence ici est que la proposition d’atterrisseur lunaire de Blue Origin n’était pas strictement un projet de Blue Origin, car elle travaillait avec certains poids lourds de l’industrie aérospatiale comme Northrop Grumman et Lockheed Martin pour compenser son propre manque d’expertise dans cette entreprise.

Bien plus que quiconque, ce sont Northrop Grumman et Lockheed Martin qui risquent de perdre si SpaceX obtient plus de contrats de la NASA, tout comme Boeing et United Launch Alliance, une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin, perdent du terrain face à SpaceX avec des vols en équipage vers le ISS.

Ces entrepreneurs en aérospatiale ont eu des relations assez étroites avec la NASA et le département américain de la Défense pour tout, de la construction de fusées au lancement de satellites, et cette relation largement exclusive au fil des décennies a rendu le processus d’appel d’offres beaucoup moins compétitif que son nom l’indique.

Tout a changé avec SpaceX, qui a été en mesure d’intervenir et de réduire les offres de ces entreprises par une marge parfois substantielle, a coûté beaucoup d’argent à ces entreprises dans le processus.

Ainsi, même s’il s’agit du nom de Blue Origin dans le procès, de nombreux acteurs plus âgés de l’industrie espèrent que Blue Origin pourra mettre SpaceX en marche.