Combinez les mondes virtuel et physique grâce aux nouveaux médias Crypto

L’émergence du bitcoin il y a plus de dix ans et l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain ont ensuite créé de vastes opportunités pour qu’un espace décentralisé prospère virtuellement. Bien que cela ait ses propres mérites, les êtres humains sont toujours des créatures physiques nécessitant également des nécessités physiques.

Cette séparation entre le monde numérique et physique a créé des lacunes, mais c’est là que des protocoles comme Ekta ont émergé, dans l’intention de combler ces divisions. Ekta vise à combiner le meilleur des deux mondes en éliminant les systèmes de gouvernance centralisés et en reliant les personnes, les entreprises et les industries.

Qu’est-ce qu’Ekta ?

Basée à Bali, en Indonésie, Ekta se targue d’un nom venant du sanskrit – signifiant unité, identité et intégrité. C’est également l’un des premiers protocoles de blockchain inter-chaînes tentant de fusionner les mondes physique et en chaîne pour aggraver les avantages des deux. Pour ce faire, sa gamme de produits se composera à terme d’un large éventail de plateformes permettant aux deux réalités différentes de coexister et de prospérer ensemble.

Par exemple, la plate-forme et le marché de jetons non fongibles (NFT) d’Ekta permettent la création d’analogues numériques à partir d’actifs physiques. Lors du lancement de la plate-forme de négociation et d’échange pour les NFT, les utilisateurs pourront échanger et partager des actifs physiques représentés au format numérique sur un écosystème multiplateforme basé sur la blockchain.

Ekta a promis que les jetons non fongibles sur son système représenteront la propriété, la propriété fractionnée ou l’utilisation des terres. Il prévoit de lancer ce processus en Asie du Sud-Est. Les produits finaux pourraient aller des centres de villégiature aux utilisations de la marina, tandis qu’Ekta a l’intention d’étendre ultérieurement la fonctionnalité à l’immobilier et aux services publics.

Le projet travaillera dans un premier temps avec les communautés indonésiennes pour les intégrer sur sa plate-forme blockchain. Ceux qui sont prêts à jouer au ballon et à faire partie des plans révolutionnaires d’Ekta seront encouragés par un système de récompense de mise.

Jeton Ekta et chaîne Ekta

Suite à l’offre décentralisée initiale (IDO), qui a été mise à jour pour avoir lieu le 21 août, Ekta libérera 15% de son jeton EKTA. Les 85 % restants atteindront progressivement le marché au cours des années suivantes en tant que récompenses de staking.

Les investisseurs pourront miser les pièces via la dApp, accessible via le site Web du projet. Une fois qu’ils ont connecté leurs portefeuilles, ils peuvent déposer le montant qu’ils souhaitent miser sur le réseau principal d’Ekta.

Le jeton EKTA alimentera le réseau principal décentralisé, efficace et économe en énergie du projet – Ekta Chain.

Ce produit de base fonctionne sur le mécanisme de consensus de preuve de participation Ekta, utilise la solidité pour le développement et est 100% compatible avec le réseau Ethereum. L’EPoS devrait réduire les coûts de transaction au minimum, fournir des retards minimes ou nuls et augmenter la simultanéité des transactions car il prend en charge jusqu’à 21 validateurs. Cet algorithme fonctionne comme une combinaison entre la preuve d’activité (PoA) et la preuve d’enjeu (PoS).

L’un des objectifs de la chaîne est de relier le profit à l’objectif à travers deux fonctions notables :

Rendre les ressources du monde réel telles que le capital naturel et la propriété plus accessibles grâce à la tokenisation et aux jetons non fongibles (NFT). Connectez les entrepreneurs, les détaillants et les gens ordinaires avec un accès instantané et sécurisé aux ressources via des systèmes décentralisés que nous avons déjà développés et que nous développerons à l’avenir.

Une fois que le réseau principal aura vu le jour, pendant une certaine période, les élections des validateurs seront lancées et les réélections des validateurs seront menées selon des cycles de temps fixes. Le seul facteur déterminant du résultat est de savoir si le montant de jetons misé par le participant se situe dans le top 21.

