Combipartido pour Alavés vs Atlético

25/09/2021 à 00h14 CEST

pari

Alaves vs Atlético

samedi, 14h00

MATCH RECOMMANDÉ

Luis Suárez – Buteur à tout moment

Moins de 2,5 buts – Plus/moins de 2,5 buts

Vainqueur de l’Atlético de Madrid

[5.50]

L’Atlético de Madrid visite Mendizorroza avec les vitorianos en arrière-plan Table ligue. Alavés a perdu les cinq matchs qu’il a disputés cette saison avec un bilan d’un but pour et 11 contre. Cela ne semble pas le scénario le plus propice pour briser la mauvaise séquence des élèves de Javi Calleja contre certains rojiblancos qui ont vécu jusqu’à la limite lors des derniers matchs à l’extérieur de la ligue. Ils ont remporté les trois matchs qu’ils ont joués par un score exact de 1-2 et cela est répertorié dans ce match à [8.00].

La simple victoire de l’Atlético de Madrid est un marché très approprié pour les conservateurs car il dispose d’un quota de [1.54] sans aucune complication. Les rojiblancos pourraient subir un sort similaire aux derniers matchs en étant contraints de revenir et d’obtenir ensuite la victoire dans un quota bien payé à [25.00]. Pour cela, Alavés devrait gagner à la mi-temps, puis l’Atlético remportera la victoire finale.

Le marché des buteurs pour ce match nous semble très attractif avec Luis Suárez apparaissant au quota [1.90]. L’Uruguayen a réussi un doublé lors du dernier match contre Getafe et c’est une option assez établie. Avec Joao Félix hors de l’équation en raison d’une suspension, le moment est peut-être venu pour Antoine Griezmann de débuter son compte de buteur dans cette deuxième étape de versement [2.70].

Sur le marché des paris exceptionnels, nous considérons également comme une option très réalisable que nous nous retrouvions avec un match de 3 buts ou plus ; 3 cartes ou plus et 9 coins quotas ou plus [4.50]. L’Atlético de Madrid a fait de telles actions au cours de cette Ligue dans laquelle nous pouvons toujours aller au quota de refuge de leur victoire classique par 0-1 a [5.00]. Nous avons un grand match à venir à Mendizorroza.