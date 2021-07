combler le fossé entre souveraineté et performance

Comparer

En 2019, on estime que 99% des transferts d’actifs cryptographiques ont eu lieu sur des échanges centralisés (CEX), sur la base du nombre utilisé par le principal critique de cryptographie Nouriel Roubini. Les CEX resteront probablement un élément central du paysage du commerce de crypto dans un avenir prévisible. Les CEX sont rapides et pratiques, mais exigent généralement que les commerçants financent un compte contrôlé par la bourse. Malheureusement, l’histoire montre que cette perte de souveraineté sur les actifs numériques d’un utilisateur peut être un compromis extrême et coûteux.

Les échanges décentralisés (DEX) offrent une alternative intéressante et gagnent du terrain, mais ils ne sont pas encore prêts pour le prime time. Par conséquent, il doit exister un moyen de combler le fossé entre la souveraineté des utilisateurs et les performances d’échange.

En matière de garde, le contrôle vaut mieux que la confiance

Le scénario cauchemardesque pour les commerçants utilisant le CEX est qu’ils pourraient être victimes de piratage ou de fraude et perdre leurs fonds déposés. Bien que sept ans se soient écoulés depuis l’effondrement du mont. Gox en 2014, son nom est toujours synonyme des dangers de la fraude aux crypto-monnaies. Autrefois la plus grande bourse de Bitcoin (BTC) au monde, elle a déposé son bilan en 2014 après la disparition de Bitcoin d’environ 650 000 clients. Les victimes demandent toujours une indemnisation partielle de la procédure d’insolvabilité en 2021.

Malheureusement, cette forme de risque de contrepartie reste une menace à ce jour. En avril, le fondateur de la bourse turque Thodex s’est enfui avec 2 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs sans compte. Un an auparavant, le chinois FCoin et l’australien ACX avaient fermé sans avertissement. Que ces échecs soient dus à une fraude, à un piratage ou à des problèmes de modèle commercial, cela n’a pas beaucoup d’importance pour les investisseurs directs. Dans un monde idéal, l’opérateur d’échange (ou un pirate informatique qui a compromis un échange) devrait se voir refuser la possibilité de déplacer les fonds des clients de manière discrétionnaire entre les comptes.

Le statu quo : la gestion des risques entraîne des coûts plus élevés

Pour les commerçants bien capitalisés ou bien connectés, il existe des moyens d’atténuer ces risques, mais les solutions ont leurs propres inconvénients.

Le crédit est un moyen d’éviter d’avoir à préfinancer un compte. Oui, c’est possible si vous êtes prêt à payer des frais élevés à un courtier ou si vous pouvez obtenir une marge de crédit auprès d’une bourse particulière en vous établissant comme un client de premier plan. Quoi qu’il en soit, c’est cher (et dans ce dernier cas, lent), et seuls les plus gros dépensiers ont une chance de développer une aussi bonne relation avec plusieurs échanges.

Les réseaux de règlement hors bourse offrent une alternative au chargement des fonds directement sur les bourses. Ces intermédiaires détiennent les fonds du commerçant et assument le risque de contrepartie pour chaque échange. Dans l’environnement actuel, ces intermédiaires fournissent un service précieux aux institutions, mais représentent toujours une couche supplémentaire de dépenses. Le trading sans friction est terminé.

DeFi et le problème de la transparence

Si le problème est la perte de souveraineté des actifs dans les CEX, les DEX pourraient-ils être la solution ? Oui et non. En utilisant des contrats intelligents et des pools de liquidités décentralisés pour permettre les échanges d’actifs, les DEX éliminent les intermédiaires et permettent aux traders de conserver la souveraineté sur leurs actifs. Cependant, les DEX s’accompagnent également de gros compromis, en particulier pour les grands commerçants.

Dans un DEX, au lieu de faire correspondre les acheteurs et les vendeurs via un moteur de correspondance centralisé, un contrat intelligent effectue les transactions. Les participants appelés « producteurs de rendement » peuvent verrouiller leurs actifs dans un pool de liquidités et gagner en retour. Chaque pool de liquidités facilite le commerce d’une paire d’actifs particulière, comme Bitcoin et Tether (USDT), par exemple. Le contrat intelligent ajustera les rendements en fonction du volume relatif des actifs du groupe, pour attirer des actifs plus rares et maintenir un équilibre sain. Dans le même temps, les frais de transaction payés par un commerçant varieront en fonction de la rareté relative des actifs concernés.

Bien qu’innovante, cette approche ne s’adapte pas bien. Selon la taille du pool de liquidités, les transactions importantes peuvent avoir un effet immédiat important sur les frais de transaction. De plus, les DEX sont très susceptibles d’être pionniers. Les leaders sont des commerçants (souvent des robots) qui recherchent des informations suggérant qu’une grosse transaction est à venir, puis se lancent dans leur propre transaction pour profiter du mouvement de prix attendu. Bien entendu, ces opérations d’exploitation ont leur propre effet sur le prix du marché, réduisant le bénéfice de l’opération initialement prévue. Dans les CEX, le risque est que si le préfinancement est effectué en chaîne, des tiers peuvent en déduire qu’une grosse transaction est sur le point d’avoir lieu. Cependant, ces risques sont considérablement accrus lors de l’utilisation d’un DEX.

En raison du retard du réseau dans le traitement des transactions, les transactions en attente peuvent circuler entre les nœuds de validation avant qu’elles ne soient finalement engagées dans un bloc. En fait, dans les DEX basés sur des contrats intelligents, les offres sont envoyées de manière transparente, de sorte qu’un leader doit simplement surveiller les offres entrantes et faire sa propre offre avec des frais plus élevés ou avec moins de retards de réseau pour réaliser un profit. De plus, comme les validateurs décident de l’ordre des transactions pour les blocs qu’ils produisent, cela pourrait introduire une autre opportunité de manipulation.

Ainsi, bien que les DEX soient une idée tentante et présentent une opportunité de rendement passif, ils ne sont actuellement pas bien adaptés aux besoins de la plupart des traders.

Pouvons-nous créer un meilleur DEX ?

Les intérêts des traders peuvent-ils donc être mieux protégés sans les inconvénients des DEX existants ?

Une approche possible ici serait d’utiliser la blockchain comme source de confiance et de la combiner avec du matériel informatique confidentiel hors chaîne pour gérer la correspondance des commandes. Par exemple, les environnements d’exécution sécurisés (TEE) peuvent établir une zone isolée au sein d’un processeur informatique, s’exécutant séparément du système d’exploitation standard qui n’est pas accessible à l’administrateur système.

Le moteur de comparaison et le logiciel d’exécution des transactions pour une bourse pourraient être placés à l’intérieur d’un TEE, le soustrayant ainsi au contrôle du propriétaire de la bourse. Chaque commerçant pourrait alors déterminer une allocation que le TEE pourrait dépenser pour régler les transactions en son nom, éliminant ainsi le besoin de préfinancement ou d’intermédiaires. De plus, puisque le match se déroulerait hors chaîne, le risque de dépassement serait également réduit.

À plus long terme, une combinaison d’autres techniques émergentes, telles que l’informatique multipartite ou les tests à connaissance nulle, pourrait être utilisée pour obtenir des résultats similaires, mais ces approches sont actuellement moins matures et seraient difficiles à mettre en œuvre dans des scénarios réels. .

conclusion

La nécessité de préfinancer sur les échanges de crypto-monnaie présente des problèmes et des risques qui représentent un obstacle important à l’adoption des actifs numériques. Bien que les DEX offrent une alternative innovante qui laisse au trader le contrôle de ses fonds, ils s’accompagnent également de compromis importants. Pour favoriser l’adoption généralisée des actifs numériques et acquérir un avantage concurrentiel, les échanges de crypto-monnaie doivent explorer des moyens de préserver la souveraineté des utilisateurs sans compromettre les performances.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations d’investissement. Chaque mouvement de commerce et d’investissement comporte des risques, et les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Alain Brenzikofer est co-fondateur d’Interitee AG, une solution informatique confidentielle basée sur le matériel qui combine blockchain et environnements d’exécution de confiance. Actif sur la blockchain depuis 2013, il a contribué à l’initiative des marchés de l’énergie peer-to-peer de Quartierstrom et a fondé Encointer, un projet de revenu de base universel basé sur la cryptographie. En 2020, il a dirigé l’équipe qui a remporté le Energy Web Innovation Challenge pour un projet qui utilisait des environnements d’exécution fiables pour l’informatique hors chaîne.