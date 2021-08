Combler le fossé | La pandémie a modifié les besoins en compétences des jeunes talents : enquête Harappa

Les autres compétences mises en évidence sont les compétences en communication, la résilience, le raisonnement logique, la gestion du temps et l’apprentissage sur le tas.

La start-up Edtech Harappa, dans une enquête, a constaté que près de 80% des leaders en talent et des universitaires estiment que la pandémie a modifié les exigences en matière de compétences nécessaires pour manœuvrer avec succès les lieux de travail post-pandémie (à distance d’abord) et a rendu les placements plus difficiles pour les jeunes talents. L’enquête a également révélé qu’aujourd’hui, les trois principales compétences recherchées par les employeurs chez les jeunes talents sont (1) la capacité à résoudre les problèmes de manière proactive, (2) la motivation personnelle et (3) le travail d’équipe. Les autres compétences mises en évidence sont les compétences en communication, la résilience, le raisonnement logique, la gestion du temps et l’apprentissage sur le tas.

Il a également révélé que 95,6 % des leaders du talent pensent qu’une formation collégiale ne prépare pas adéquatement les jeunes talents pour le marché du travail aujourd’hui et 96 % des universitaires reconnaissent qu’il y a un plus grand besoin de collaboration entre les universités et les entreprises à la suite de la pandémie pour résoudre le problème jamais rencontré. -les défis persistants en matière d’employabilité.

L’enquête a révélé des informations intéressantes sur les plus grandes lacunes dans les programmes d’études d’aujourd’hui. Les chefs de file des talents identifient la résolution créative de problèmes comme l’un des plus grands besoins, suivie de la pensée critique, d’une collaboration efficace, d’une prise de décision, d’un raisonnement logique et autres ; alors que les répondants universitaires estiment que la pensée critique suivie d’une résolution créative de problèmes, d’une collaboration efficace, de la création de réseaux, de compétences rédactionnelles et orales professionnelles et de prise de décision, entre autres, constituaient le plus grand besoin. La capacité à résoudre des problèmes est également l’une des principales compétences que les employeurs recherchent chez les jeunes talents : une compétence qui, de toute évidence, reste absente de notre programme d’études.

Lorsqu’on leur a demandé la solution pour combler les lacunes en matière d’employabilité des jeunes talents d’aujourd’hui, les leaders des talents étaient divisés. Alors que 29,3 % recommandent de co-créer un programme d’études avec la représentation de l’entreprise, 28,6 % recommandent d’inclure des compétences de développement (cognitives, sociales et comportementales) dans le programme et les 25,6 % restants recommandent d’inclure des représentants d’entreprise dans le corps professoral. Au contraire, 73% des universitaires estiment que la construction d’un partenariat industrie-campus pour co-créer un programme d’études est essentielle pour combler les lacunes en matière d’employabilité chez nos jeunes. En outre, 67% des universitaires ressentent le besoin que les entreprises déploient des opportunités de stages plus nombreuses sur les campus et 49% pensent qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement des ateliers et des séminaires sur le développement des compétences des employeurs potentiels.

Shreyasi Singh, fondateur et PDG de Harappa, a déclaré : « Pendant trop longtemps, les universités et l’industrie ont été comme les rives parallèles d’un puissant fleuve de talents : ne jamais converger vers une destination commune. Alors que l’Inde continue de subir le choc de la pandémie, elle est également confrontée depuis de nombreuses années à une crise d’employabilité peu enviable. Chez Harappa, nous pensons que c’est maintenant ou jamais que les universités et l’industrie se poussent et se provoquent, et se motivent et se soutiennent mutuellement, pour résoudre les défis les plus cruciaux de l’Inde en matière de talents.

