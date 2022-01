Combler le manque de compétences pour les étudiants de première année en informatique

La meilleure façon de surmonter cet écart et de briser la barrière est d’apprendre les technologies de la nouvelle ère et d’acquérir des compétences actualisées avec la bonne approche et d’obtenir la bonne éducation du bon mentor.

Par Vimal Daga

Nous voyons qu’il existe de nombreuses facettes et facteurs différents avec les défis associés au manque de compétences pour les Freshers dans l’industrie informatique, tout comme nous le faisons dans une entreprise basée sur les produits qui est toujours axée sur les innovations et la nouveauté et regarde toujours ce qui peut être offert à côté pour rendre le monde meilleur.

En d’autres termes, l’industrie de la technologie est en constante évolution, l’industrie de la technologie passe toujours du courant au suivant, c’est ce que nous appelons « évolution ». À la lumière des changements constants dans l’industrie ainsi que de la concurrence féroce dans l’industrie, les employeurs mettent l’accent sur le besoin d’une main-d’œuvre qualifiée, qu’il s’agisse de jeunes professionnels ou de professionnels expérimentés, avec les dernières compétences techniques selon les technologies de la nouvelle ère.

De nouveaux postes sont créés dans des domaines tels que les scientifiques des données, les experts en apprentissage automatique, les experts en analyse prédictive, les spécialistes en algorithmes, le cloud computing, la cybersécurité, l’analyse de données, le développement de logiciels, l’informatique et l’intelligence artificielle. Contrairement aux travailleurs expérimentés qui améliorent leurs compétences et leurs compétences, les étudiants de première année ont du mal à trouver des emplois lucratifs en raison d’un manque de direction dans la mise à jour de leurs compétences, ce qui limite l’offre d’emplois.

Une autre tendance qui balaie le marché en ce moment est l’adoption de nouvelles technologies, et cette adoption est très certainement due au besoin croissant de résoudre en interne des problèmes complexes et de niveau supérieur. Ce sont des facteurs importants pour lesquels les étudiants de première année sont toujours confrontés à des obstacles et à des défis pour obtenir les emplois souhaités au lieu de profils d’emploi de type soutien. Nous appelons les emplois attendus les « emplois de profil de base » auxquels de nombreuses personnes aspirent.

La question est, qu’est-ce qui résoudra cela? À ce jour, j’ai fait des tonnes de recherches et d’analyses pour déterminer que les gens ne sont pas conscients de la bonne direction. Presque tout est virtuellement disponible sur Internet, mais quelles sont les compétences les plus précieuses à acquérir ? La transparence est cruciale ici, et ce n’est tout simplement pas entre les étudiants de première année et l’informatique qu’il y a un écart entre eux. Un écart existe toujours entre ce qu’on appelle la « Fondation », en tant qu’étudiant, la plupart des étudiants de première année sont confrontés à des difficultés car ils n’ont pas les bons mentors.

La meilleure façon de surmonter cet écart et de briser la barrière, à mon avis, est d’apprendre les technologies de la nouvelle ère et d’acquérir les compétences mises à jour avec la bonne approche et d’obtenir la bonne éducation du bon mentor. En ce qui concerne les étudiants, ils doivent toujours avoir l’état d’esprit nécessaire pour résoudre des problèmes dans le monde réel avant d’écrire une seule ligne ou un seul morceau de code. Il s’agit d’avoir les bons conseils par rapport à une simple éducation sans portée ni orientation réelles. « L’éducation et les compétences devraient être justes et justes pour tout le monde ». Et, dans ce contexte, l’éducation n’est pas seulement une question de technologie, c’est aussi une question d’émotions. Avec cet article, j’insiste sur l’importance d’utiliser les émotions en plus de la technologie. Par conséquent, le manque de « compétences » pour les étudiants de première année est le manque d’attachement émotionnel aux technologies qu’ils apprennent en raison d’un manque de conseils appropriés.

Mon conseil serait de penser comme un chercheur à tout moment. Assurez-vous de rechercher les technologies que vous apprenez avant de les utiliser dans un but précis. Essayez toujours de comprendre comment tout fonctionne derrière en plus d’apprendre les bases. Restez à jour avec les dernières technologies et évolutions technologiques, les percées et les révolutions. Un nouveau venu peut devenir un expert et peut adopter toutes les technologies existantes, nouvelles et à venir, et peut résoudre de nombreux cas d’utilisation technologiques et basés sur le marché. Et, pour résoudre de tels cas d’utilisation de l’industrie, il faut toujours le bon état d’esprit, une vision qui doit être servie par une grande ingénierie. Pour concevoir quelque chose de grand, il faut toujours visualiser les problèmes environnants, afin que vous ayez une perspective et une vision claires. C’est ce qui rend une personne prête pour l’avenir et éligible pour travailler avec les principaux dirigeants des entreprises informatiques, car c’est exactement la même approche que chaque créateur, chaque entrepreneur, chaque personne révolutionnaire suit. Comme je le dis toujours, « Aucune technologie n’est complexe puisqu’elle a été créée par l’homme. Par conséquent, n’importe qui peut l’apprendre et créer quelque chose de nouveau.

Enfin et surtout, nous devons toujours nous concentrer sur la résolution de problèmes réels liés à l’utilisation des technologies, en particulier lorsqu’il s’agit d’adopter de nouvelles technologies disponibles ou qui le seront à l’avenir. Il est plus facile de combler le manque de compétences si l’on reçoit la bonne orientation, la bonne direction, la formation du bon mentor qui peut aider l’individu à comprendre l’environnement et les exigences actuels de l’industrie informatique, ainsi que les compétences vraiment nécessaires pour résoudre de nombreux problèmes dans le monde. . Une personne avec la bonne approche est capable de comprendre comment son employeur pense et se synchronise avec son employeur pour passer de l’actuel au suivant. Un écart de compétences n’existera pas si vous pouvez bien vous synchroniser avec l’état d’esprit du créateur.

