Combler le vide de la demande – L’Express Financier

Contrairement aux marchés occidentaux, la pénétration des aspirateurs reste négligeable en Inde.

Les aspirateurs – l’un des produits électroniques grand public les moins achetés en Inde – ont connu une augmentation de la demande en 2020. Le fardeau de jongler avec les tâches ménagères et le travail de bureau en raison du verrouillage induit par la pandémie, et un sens accru de l’hygiène, a encouragé plus d’Indiens investir dans des aspirateurs.

Xiaomi a lancé son aspirateur autonome en Inde à la fin de l’année dernière, et Realme devrait entrer sur le marché avant Diwali. Eureka Forbes et Inalsa ont également introduit des aspirateurs robotiques. Dyson, qui est présent dans cette catégorie depuis 2018, a ajouté un deuxième point de vente de démonstration à Mumbai en février 2021, étendant l’empreinte de la vente au détail hors ligne de la marque à sept magasins.

Euromonitor International estime que le marché indien des aspirateurs valait 275,6 crores de roupies en 2021. En 2020, plus de 4,3 lakh unités d’aspirateurs ont été vendues en Inde. Anurag Mishra, directeur de Kearney, informe que jusqu’en 2020, le marché avait augmenté de 1 à 2 % par an. Mais ce chiffre est passé à 5-6% en 2020.

Un coup de balai

Xiaomi India a lancé une initiative de financement participatif pour son aspirateur robotique en 2020. Il s’agissait principalement de comprendre si la poussée de la demande d’aspirateurs n’était qu’une mode. La société a déclaré qu’elle apporterait le produit en Inde si 10 000 commandes étaient passées.

« Lorsque nous avons évalué la catégorie des aspirateurs en 2018, le marché était minuscule », explique Raghu Reddy, directeur commercial de Xiaomi India. Mais les choses ont changé l’année dernière. Environ 85% de l’objectif de financement participatif a été atteint et Xiaomi a lancé le Mi Robot Vacuum Mop-P à Rs 17 999 (prix de l’offre).

Eureka Forbes, qui contrôle environ 70 % du marché, a ajouté l’année dernière un aspirateur qui lave également, un aspirateur autonome et une variante à main. “Jusqu’en 2020, la catégorie évoluait avec une croissance à un chiffre”, a déclaré Shashank Sinha, directeur de la transformation et responsable du marketing stratégique chez Eureka Forbes. Il ajoute que les fanatiques de la propreté optent généralement pour des modèles verticaux ou à cartouche pour plus d’efficacité, tandis que les professionnels préfèrent les modèles robotiques.

Selon les analystes de l’industrie, parmi les aspirateurs verticaux, le prix le plus populaire a tendance à se situer autour de 18 000 roupies. Les aspirateurs autonomes peuvent coûter entre Rs 15 000 et Rs 1 lakh ; parmi ceux-ci, ceux de la gamme Rs 25 000-30 000 sont en demande.

Pulak Satish Kumar, directeur et COO, iRobot India, a vu la demande pour le Roomba et d’autres aspirateurs automatisés iRobot tripler en 2020. Il dit que ces machines, qui peuvent être programmées pour fonctionner selon un calendrier défini, sont populaires parmi les technologies riches. -les consommateurs avertis et ceux qui ont vécu à l’étranger et utilisé des produits similaires.

Affaire coûteuse

Contrairement aux marchés occidentaux, la pénétration des aspirateurs reste négligeable en Inde. Selon les estimations de l’industrie, les réfrigérateurs ont une pénétration de 33 %, les machines à laver encore plus faible à 12 % et les climatiseurs ont une pénétration d’un peu plus de 5 %.

Devangshu Dutta, directeur général de Third Eyesight, attribue la faible pénétration à une main-d’œuvre abordable et disponible en abondance. Les machines à laver existent depuis aussi longtemps que les aspirateurs en Inde. Mais ces deux produits ont eu des parcours très différents. « Les machines à laver étaient devenues une tendance à venir dans les villes métropolitaines environ une décennie après leur lancement en Inde », observe Dutta. « Ils ont réduit la charge de travail de la femme au foyer. Les aspirateurs, qui sont encore chers, ne peuvent pas être remis aux aides ménagères, qui auraient besoin d’être éduquées à l’utilisation du produit.

Historiquement, les aspirateurs ont été vendus en partant du principe que nos maisons hébergent une multitude de matières insalubres, de poussière et d’autres particules microscopiques qui ne sont pas visibles à l’œil nu. « Nous avons dû créer un besoin. Nous l’avons fait en montrant de la poussière à l’intérieur des maisons, en embarrassant les clients et en poussant une vente », explique Sinha d’Eureka Forbes. La vente directe a été le canal de vente au détail prédominant pour ce produit — environ 40 % des aspirateurs sont encore vendus par ce canal.

Inalsa, qui s’est aventuré dans les aspirateurs abordables il y a environ quatre ans, vend son dernier produit exclusivement sur Flipkart. « Devenir omnicanal, vendre sur des plateformes de commerce électronique et jouer sur les prix sont nécessaires pour que ce marché se développe », déclare Mishra de Kearney. Il s’attend à ce que la demande soudaine diminue et s’installe à un taux de croissance de 3 à 5 % par an, au cours des prochaines années.

