Combustion interne à Houston : Wood rebelles et Porter se battent

Le match entre les Rockets et les Nuggets a révélé un ou plusieurs problèmes sérieux dans une équipe qui était sur un parcours décent pour les aspirations qu’elle a cette saison. La nuit, au cours de laquelle Campazzo a brillé avec Denver (le seul de l’histoire de la franchise avec Jokic et Lever à enchaîner 20+10 avec trois interceptions et deux contres), a mis fin à la réputation de l’équipe texane sur le terrain en raison de tensions internes qui a abouti à un banc et une bagarre. C’est un groupe jeune qu’il faut façonner et c’est une étape où des situations de ce type peuvent se produire, mais elles sont deux différentes dans la même nuit et l’apparition d’une émeute est plus que palpable.

Les deux joueurs concernés étaient Wood et Porter. Chacun, avec des nuances différentes…

Bois chrétien. Il n’était pas un starter, ce qui a choqué les gens car il était l’un des principaux atouts de l’équipe, même s’il semble qu’il puisse être échangé. Ce moment se rapproche de voir comment son stade dans l’équipe évolue. Il a joué huit minutes en première mi-temps et, énervé par l’affaire, a décidé de ne pas jouer en seconde lorsqu’on lui a demandé. Silas a commenté lors d’une conférence de presse que c’était la décision d’un entraîneur, bien que par courtoisie. Ils voulaient le punir dans un premier temps pour avoir sauté l’un des contrôles obligatoires pour tester l’apparition du coronavirus dans le corps des joueurs, il était donc remplaçant, mais le centre ne l’a pas accepté de plein gré et a préféré punir les joueurs aussi .coachs et coéquipiers à leur manière : ne plus jouer. À 26 ans, et après avoir rompu pour jouer pour les Pistons, il a maintenant un contrat pour cette saison et une autre, dans lequel il gagnera 14,3 millions de dollars, et il était considéré comme l’une des options de transfert possibles avec Eric Gordon ou Daniel Theis, a endossé la position après ce dérapage.

Kevin Porter. Il avait déjà eu une âpre polémique à Cleveland avec le directeur sportif et ici, bien qu’ayant été secouru pour la cause, il emprunte également le même chemin. La bagarre a éclaté avec John Lucas, l’entraîneur adjoint des Rockets, dans les vestiaires à la mi-temps. Ils étaient menés par 22 et avaient concédé 77 points en première mi-temps, alors le manager a sauté sur Silas et a demandé plus de dureté lors du jeu, et est allé directement à Porter et le joueur ne l’a pas bien pris du tout. Après les cris, il lui a lancé un objet et les deux ont dû être séparés avant que le combat ne prenne une tournure encore plus gênante. Porter a fait face au garage, a récupéré sa voiture et est rentré chez lui alors que ses coéquipiers jouaient la seconde moitié du match. Lucas, 68 ans, a été particulièrement dur avec les jeunes à ce stade des Rockets pour essayer d’améliorer leurs lacunes, une situation qui a fini par exploser lorsqu’il rencontre un garçon égal ou plus capricieux que lui.

Cette situation inhabituelle a entraîné une extension de la rotation dans le match susmentionné et Nix ou Queen a remplacé Porter et Usman Garuba a été appelé pour agir en tant que Christian Wood.

Tim MacMahon, journaliste pour ESPN, souligne que des sanctions seront imposées pour ces actions, du moins dans le cas de Porter, et sauve un morceau de son cru dans lequel il évoquait la ténacité de John Lucas pour essayer d’obtenir le meilleur. de ses garçons. « Ce n’est pas ‘le lycée’, tu ne peux pas jeter de la merde comme ça » est l’une des phrases qui y sont rassemblées. Des joueurs comme Green ont pris le coup la première fois, mais Porter n’a pas été le même. Pour Wood c’est plus une question de priorités, de jouer avec l’air du temps, de dépêches, que pour Porter, qui met une nouvelle fois sa carrière professionnelle en danger en donnant une voix plus forte que l’autre.