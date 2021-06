Comcast aurait cessé de financer Hulu au milieu d’une querelle avec Disney

Je sais que c’était beaucoup, mais pour faire court, si l’on en croit les rapports, Comcast ne contribue plus au budget de Hulu, ce qui implique que tout le monde essaie soi-disant de déterminer combien vaut le service de streaming. C’est une question extrêmement compliquée et qui prendra probablement un certain temps à résoudre. Comme il y a potentiellement des milliards de dollars en jeu, étant donné que Hulu compte plus de quarante millions d’abonnés, je suis sûr que les dépenses ne seront pas épargnées pour essayer de comprendre cela.