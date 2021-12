Comcast devient un élément central de votre téléviseur

Comcast veut jouer un rôle plus important dans votre salon. La société possède déjà ses propres appareils de diffusion en continu, mais elle construit maintenant sa plate-forme directement dans les téléviseurs que vous pouvez acheter auprès de Walmart. À cette fin, Comcast s’est associé à Hisense sur de nouvelles variantes des téléviseurs de la série A6G de Hisense, y compris le Hisense A6GX.

Maintenant, nous n’avons pas d’examen du Hisense A6G standard, qui est essentiellement le même que ce téléviseur, mais qui intègre Android TV au lieu de la plate-forme de Comcast. Ainsi, nous examinerons le téléviseur dans son ensemble, plutôt que de nous concentrer uniquement sur le logiciel construit par Comcast. Si c’est tout ce qui vous intéresse, vous pouvez passer directement à la section des logiciels.

Le Hisense A6GX en fait-il assez pour justifier de supporter Comcast? Ou devriez-vous opter pour le modèle Android TV, ou tout autre chose ? Je l’ai utilisé pour le savoir.

Hisense A6GX XClass TV Prix : 298 $ Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Conception Hisense A6GX

L’extérieur de l’Hisense A6GX ressemble à celui du modèle alimenté par Android TV et à de nombreux autres téléviseurs Hisense. Ce n’est pas la télé la plus moderne, et c’est un peu basique, mais ce n’est pas forcément moche. Il devrait avoir fière allure dans n’importe quelle configuration de salon.

À l’arrière du téléviseur, vous trouverez tous les ports, et il y a une sélection solide ici. Vous obtiendrez trois ports HDMI, dont un port HDMI ARC, ainsi que d’autres entrées analogiques. Il y a aussi un port USB pour l’alimentation, lorsque vous en avez marre du logiciel de Comcast.

Bien sûr, il est également important de noter le design de la télécommande du téléviseur. La télécommande est construite à partir d’un plastique assez bon marché, mais sa navigation est relativement facile, ce qui est utile. Vous obtiendrez des commandes logicielles de base, un bouton de microphone, etc. Vous obtiendrez également des boutons rapides pour Netflix, Peacock, Disney+ et Amazon Prime Video.

Logiciel Hisense A6GX

La chose la plus intéressante à propos du téléviseur Hisense A6GX est peut-être le logiciel qui l’accompagne. Il exécute le nouveau logiciel XClass de Comcast et, comme on peut s’y attendre, place des services comme Peacock au premier plan.

Le logiciel en lui-même n’est pas mauvais. Il semble être basé sur Android et est présenté de la même manière – avec une rangée d’applications vers le haut et des rangées de contenu et d’entrées recommandés vers lesquels basculer. Il n’est pas difficile de s’y retrouver et vous vous y habituerez facilement. Il a également l’air relativement moderne – plus que Roku, par exemple.

Parce que XClass n’est pas un système d’exploitation très établi, il ne prend pas en charge tous les écosystèmes de maison intelligente que vous pourriez souhaiter. Vous n’obtiendrez pas d’intégration avec Google Home, Apple’s HomeKit ou Amazon Alexa, donc si vous construisez une maison intelligente, cela vaut la peine d’opter pour un autre téléviseur.

Ce n’est pas parce qu’il n’intègre pas Google Assistant ou Alexa qu’il n’a pas de commandes vocales. Vous pouvez utiliser la télécommande pour ouvrir des applications et contrôler différents aspects du téléviseur, et j’ai trouvé que les commandes vocales sont assez réactives et rapides.

Le logiciel est assez bon pour mettre la télévision en direct au premier plan, si c’est quelque chose qui vous intéresse. Prêt à l’emploi, le téléviseur est livré avec Pluto TV et d’autres services en direct, et il tirera les chaînes du réseau local si vous vous branchez une antenne. J’ai tendance à diffuser plus que de regarder la télévision en direct, donc ces fonctionnalités ne m’ont pas nécessairement été très utiles, mais elles pourraient l’être pour d’autres.

Performances du Hisense A6GX

Bien que vous soyez peut-être le Hisense A6GX pour le logiciel, la qualité d’affichage est également importante. Le Hisense A6GX offre une qualité d’image décente, avec des couleurs éclatantes, mais ne vous attendez pas aux meilleures performances du marché. Il s’agit d’un téléviseur à petit budget, vous devriez donc nécessairement profiter des meilleures performances. Vous obtiendrez un panneau LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et il n’y a pas de gradation locale – et cela joue sur la qualité de l’image. Mais cela ne veut pas dire que le téléviseur a l’air mauvais.

De manière générale, l’A6GX est capable de produire une image colorée, avec de bons niveaux de détails. Le téléviseur prend en charge Dolby Vision, HDR10 et HLG, et avec le contenu 4K HDR, vous obtiendrez une excellente expérience de visionnement tout au long. Cela dit, le téléviseur n’est pas en mesure de fournir des niveaux de noir super profonds, ni de devenir super brillant. En conséquence, l’expérience de visionnage peut parfois sembler un peu plate. Ce n’est pas tout le temps cependant, et la plupart pourront facilement regarder au-delà de cela, en particulier pour un téléviseur dans cette gamme de prix. La gestion des mouvements sur ce téléviseur semble également assez bonne, et bien que ce ne soit pas nécessairement la meilleure du secteur pour des choses comme regarder le sport, pour la plupart des autres choses, cela semble bien.

Le contenu 1080p semble également assez bon sur ce téléviseur, et grâce à la technologie de mise à l’échelle du téléviseur, il ressemble presque à du contenu 4K, bien qu’un peu moins détaillé. Le téléviseur est plus petit, donc la plupart devraient pouvoir regarder au-delà de l’image légèrement moins détaillée lorsqu’ils regardent un contenu plus ancien.

Jouer sur ce téléviseur n’est pas la meilleure expérience globale, sans la prise en charge d’un taux de rafraîchissement variable plus élevé. Mais le téléviseur prend toujours en charge un mode à faible latence, ce qui permet de garantir que la latence est aussi faible que possible. En effet, le jeu était réactif sur ce téléviseur.

Son Hisense A6GX

Les téléviseurs économiques offrent généralement une expérience audio relativement terne, et le Hisense A6GX ne fait pas exception à cette règle. Le téléviseur a deux haut-parleurs de 8 W, et ils feront l’affaire en un clin d’œil. Mais si vous avez de la place dans votre budget, nous vous recommandons fortement de passer à une barre de son bon marché ou à une paire d’enceintes d’étagère.

En règle générale, attendez-vous à un volume suffisant pour remplir même une pièce de taille moyenne. Mais le volume en lui-même ne fait pas une bonne expérience. Les basses manquent et vous n’obtiendrez pas une tonne de détails ou de clarté dans le haut de gamme.

Conclusion

Le Hisense A6GX est une version intéressante. L’A6G lui-même n’est pas un mauvais téléviseur dans la gamme de prix, bien que Hisense lui-même propose des téléviseurs bien meilleurs pour seulement quelques centaines de dollars de plus. Le téléviseur offre une image colorée avec une bonne gestion des mouvements et devrait avoir fière allure dans la plupart des salons.

Mais la plupart devraient s’en tenir au modèle Android TV ou au Hisense A6G standard. Le logiciel XClass de Comcast est très bien. Mais ce n’est pas le plus polyvalent, ne prend pas en charge la plupart des écosystèmes de maison intelligente standard et provient d’une entreprise en laquelle vous pouvez avoir encore moins confiance que Google. Cela dit, si vous aimez la télévision en direct, alors ce téléviseur pourrait être mieux pour vous, compte tenu de l’importance qu’il accorde à la télévision en direct dans l’interface.

La compétition

La plus grande concurrence vient de Hisense lui-même, à travers le Hisense A6G. C’est la même chose que ce téléviseur, mais avec Android TV. Vous devriez acheter ce modèle au lieu du modèle XClass, si vous souhaitez vous en tenir à un téléviseur Hisense.

Il existe cependant d’autres choix solides dans la fourchette de prix inférieure à 400 $. Par exemple, cela vaut la peine de considérer la Vizio M-Series. Ce téléviseur coûte cependant un peu plus cher que les A6G et A6GX.

Dois-je acheter le Hisense A6GX ?

Non. Vous devriez plutôt vous procurer le modèle Android TV ou envisager quelque chose comme le Vizio M-Series.

