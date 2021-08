“Come On”: Chuck Berry chante et les Rolling Stones écoutent

Le 3 août 1961, Chuck Berry était en studio pour faire un enregistrement remarquable pour deux raisons très différentes. Il était là avec son groupe, dont le pianiste régulier Johnnie Johnson, en train d’enregistrer sa chanson “Come On”.

La chanson n’était pas une entrée dans les charts pour Chuck, mais gagnerait en notoriété lorsqu’un groupe prometteur appelait les pierres qui roulent ont choisi de le reprendre comme leur premier single en 1963. Ils ont eu un succès modeste avec, même si aucun des membres du groupe ne se souciait beaucoup de leur propre version. Mais l’original de Chuck est également remarquable en tant que dernier single qu’il a sorti avant de perdre sa liberté pendant deux ans à partir de 1962.

Mettant en vedette un travail de guitare particulièrement agile de Berry lui-même, le morceau court mais doux, d’à peine 1’47” de long, est sorti en single par Chess en octobre 1961. Il n’avait pas fait le Top 40 américain depuis l’été de 1959, lorsque « Back In The USA » est un succès mineur. Le dernier hit du Top 10 de Chuck dans son pays d’origine était “Johnny B. Goode”, du printemps 1958.

“Go-Go-Go”, la face B de “Come On”, s’est classée dans le Top 40 au Royaume-Uni. Puis, pendant la période d’incarcération de Berry, “Come On” a donné aux Stones leur première apparition dans les charts de singles dans leur pays d’origine, atteignant la 21e place. Avec la sortie en 2017 de la compilation des premières sessions radio du groupe, The Rolling Stones On Air, nous avons également eu l’occasion de comparer et de contraster cette première version du single avec celle qu’ils ont enregistrée pour l’émission de la BBC Saturday Club en 1963.

Chuck a pu reconstruire sa carrière et profiter de plusieurs autres singles et albums à succès – aidé sans fin par le fait que, dans la période intérimaire, non seulement les Stones mais d’autres admirateurs tels que Les Beatles et les garçons de la plage a gardé ses chansons et sa mémoire vivante.

