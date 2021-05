Comédies musicales originales et 6 autres types de films Hollywood doit recommencer régulièrement

Quand vous regardez le calendrier de sortie 2021, ou n’importe quelle année au box-office, il y a une image accablante de ce qui se fait à Hollywood et de ce qui ne l’est pas. Il y a plusieurs genres que nous avions l’habitude de voir beaucoup plus sur grand écran qui semblent avoir perdu des parts de marché au fil des ans, cédant la place à plus de films de bandes dessinées ou à d’autres adaptations de propriétés reconnues. Bien que ce ne soit pas un crime de donner aux gens ce qu’ils veulent, il y a certains types de films qui méritent une résurgence, et il est grand temps que nous les voyions régulièrement. Commençons par des comédies musicales originales.