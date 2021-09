COMEDK UGET 2021 : Résultats à paraître aujourd’hui à 16h ; Où et comment vérifier

Notamment, COMEDK a publié vendredi le corrigé final de l’examen d’entrée sur son site Web.

Résultats COMEDK UGET 2021 : Les résultats du Under Graduate Entrance Test 2021 du Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka (COMEDK) seront publiés aujourd’hui à 16 heures. Les étudiants qui se sont présentés au test pourraient vérifier leurs résultats sur le site officiel du consortium – comedk.org. Pour pouvoir accéder aux résultats, les candidats devront garder leurs informations d’identification à portée de main. Les résultats et les fiches de classement ne seront pas envoyés physiquement aux étudiants, ce qui signifie qu’ils ne pourront trouver ces résultats qu’en ligne via le site Web.

Résultats COMEDK UGET 2021 : Comment vérifier

Pour vérifier les résultats, les étudiants devaient d’abord se rendre sur comedk.org. Sur la page d’accueil de ce site officiel, les étudiants pourront voir un lien pour le résultat COMEDK UGET 2021. En cliquant sur ce lien, une nouvelle fenêtre s’ouvrirait, dans laquelle les étudiants devraient remplir leurs informations d’identification pour pouvoir se connecter, comme le numéro de demande et la date de naissance. Une fois la connexion réussie, le résultat COMEDK UGET 2021 de l’étudiant sera affiché à l’écran. Il est conseillé aux étudiants de vérifier le résultat, de le télécharger et de l’imprimer pour référence future.

Notamment, COMEDK a publié le corrigé final de l’examen d’entrée sur son site Web vendredi, et les résultats ont été préparés en utilisant ce corrigé final comme base.

Une fois les résultats annoncés, les candidats présélectionnés seraient invités aux tours de conseil. Pour les séances de conseil, les étudiants devraient obligatoirement apporter une copie papier de leurs résultats UGET 2021 aux centres de conseil, car c’est l’un des documents requis que les étudiants doivent apporter avec eux.

