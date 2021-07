Comedy Premium League: la prochaine émission de Netflix promet une émeute de rire

L’émission sort sur Netflix le 20 août. (Crédit photo : Netflix)

Seize comédiens, quatre équipes, un champion – non, ce n’est pas la programmation d’une épreuve par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais la dernière émission comique de Netflix. Le géant du streaming a annoncé le lancement de Comedy Premium League, sa nouvelle série comique qui mettra en vedette seize des meilleurs comédiens indiens répartis en quatre équipes. Ces quatre équipes s’affronteront pour le titre de champions de la comédie et si la bande-annonce qui a été abandonnée récemment est quelque chose à faire, cela promet d’être un rire non-stop. L’émission sort sur Netflix le 20 août.

L’animateur Prajakta Koli peut être vu dans la bande-annonce avertissant le public de se préparer à des blagues dans plusieurs formats de comédie, y compris l’improvisation, le stand-up, le sketch, les punchlines, le rôti et la comédie de présentation. Koli prétend également qu’il s’agissait d’un spectacle comique qui ne se contente pas de chatouiller l’os drôle et veut le fracturer.

Les quatre équipes en compétition pour le titre dans la Comedy Premium League sont Naazuk Nevle de Mallika Dua, Rahul Dua, Urooj Ashfaq et Rahul Subramanian ; Lovable Langoors d’Amit Tandon, Rytasha Rathore, Aadar Malik et Samay Raina; Gharelu Gilaharis avec Kenny Sebastian, Kaneez Surka, Aakash Gupta et Prashasti Singh, et IDGAF Iguanas de Sumukhi Suresh, Rohan Joshi, Tanmay Bhat et Sumaira Shaikh.

Le cinéaste Anurag Kashyap fait également une apparition dans la bande-annonce de Comedy Premium League et parvient à laisser le public divisé pendant ce temps en se foutant de lui-même.

Les plateformes de streaming en Inde ont misé sur les émissions de comédie pour le téléspectateur depuis le tout début, Netflix lui-même signant plusieurs des grandes stars indiennes telles que Vir Das, Kanan Gill et Kenny Sebastian pour le contenu original, tandis qu’Amazon Prime Video abrite Comicstaan. , un concours pour les comédiens de la relève mettant également en vedette Sapan Verma, Biswa Kalyan Rath et Zakeer Khan. L’émission est animée par Sumukhi Suresh et Abish Mathew.

