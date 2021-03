Comic-Con critiqué pour l’événement du week-end de Thanksgiving ⋆ .

Bam! Zing! Parlez d’une dinde d’une idée!

Comic-Con est frappé de toutes parts pour son intention d’organiser une convention cette année pendant le week-end de Thanksgiving.

Le salon pour les fans de tout, de Spider-Man à Star Wars – qui n’a pas organisé de convention en direct depuis plus d’un an à cause du coronavirus – a annoncé samedi qu’il accueillera « Comic-Con Special Edition » à la Convention de San Diego Centre du 26 novembre au 28 novembre, les trois jours suivant Thanksgiving.

« Une #ComicCon de Thanksgiving? », A tweeté un chef de bande dessinée, @TheFirstEcho. «Suis-je censé faire la queue pour le Hall H en mangeant des restes de farce et de sauce aux canneberges?»

Comic-Con a imputé sa décision à «l’impact aigu» que la perte de revenus a eu sur l’organisation. Pendant la pandémie, il a accueilli des événements virtuels qui rapportent beaucoup moins d’argent.

«Espérons que cet événement réduira nos réserves financières et marquera un lent retour à des rassemblements en personne plus importants en 2022», a déclaré samedi le porte-parole de l’organisation, David Glanzer.

Glanzer n’a pas immédiatement répondu à une requête de The Post.

«Si #SDCC est de retour pour Thanksgiving, nous ne serons pas présents. #Priorities », a répondu le Fan Club de Boba Fett.

Un autre participant en colère a écrit: «Ils ont donc programmé #SDCC le même week-end que la première chance que la plupart des familles seront (espérons-le) pleinement en mesure de célébrer Thanksgiving dans deux ans. Rendez-vous en 2022! » a écrit Charles Soule, auteur des bandes dessinées «Light of the Jedi» et Daredevil.

Plus tard dans le week-end, le Comic-Con a mis à jour sa déclaration avec une défense de la décision, accusant un «calendrier très chargé du centre des congrès».

« Parmi les dates présentées avec le moins de restrictions, le vendredi au dimanche du week-end de Thanksgiving semblait être le meilleur équilibre entre l’espace disponible et notre événement envisagé », selon le communiqué. «Nous comprenons que ce choix n’est pas optimal pour tout le monde.»

Comic-Con a ajouté que l’événement ne sera pas à pleine capacité comme les années précédentes, le qualifiant de « tentative de commencer lentement et prudemment tout en répondant au désir des fans d’avoir une émission en personne. »