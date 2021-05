Comin ‘To Ya: à l’éloge de Georgia Soul Man Dave Prater

L’homme soul né en Géorgie, Dave Prater, est dans les mémoires comme la moitié de ce duo de soul vraiment dynamique de l’apogée de Stax Records, Sam & Dave. Prater est né, fils d’ouvrier, dans la ville d’Ocilla le 9 mai 1937.

Malheureusement, Dave a été tué dans un accident de voiture quelques semaines avant ce qui aurait été son 51e anniversaire, en 1988. Mais son héritage était assuré depuis longtemps, de la série de singles irrésistiblement puissants que lui et Sam Moore ont coupés pour Stax en seconde période. des années 1960. Leur succès était durement gagné: ils s’étaient rencontrés dès 1961 et avaient sorti une demi-douzaine de singles non-charts pour la roulette.

Le puissant catalogue de la paire comprend les N ° 1 du R&B avec les deux chansons qui sont peut-être devenues leurs succès, “Attendez! Je suis un Comin ‘» (pour lui donner son titre original) et «Soul Man».

Mais ils ont également brisé le Top 10 de l’âme à pas moins de cinq autres occasions en un peu plus de deux ans, de 1966 à 1968. Cette séquence comprenait des gemmes telles que leur premier succès “Vous ne savez pas comme je sais” et “Je vous remercie.”

Frères d’âmes

Plus tard, le duo est apparu sur Atlantic, qui les avait licenciés à Stax en premier lieu et où ils avaient une poignée des 20 meilleurs côtés de l’âme, y compris “Soul Sister, Brown Sugar.” Mais aucun d’entre eux n’avait tout à fait l’élan pour un crossover pop significatif.

Prater et Moore se sont séparés et se sont réunis plusieurs fois dans les années qui ont suivi, alors que leur relation se jouait via des avocats et des acrimonie, mais leurs années dorées restent inattaquables. En tant que Steve Cropper de Stax labelmates Booker T et les MG ont déclaré dans Nowhere To Run de Gerri Hirshey: «Ces gars-là étaient comme des jumeaux siamois quand ils sont venus nous voir. Ils étaient incroyablement serrés.

Sam & Dave en vedette dans le Initiative Stax 60 tout au long de 2017, qui comprenait une série de compilations de succès, de vinyles, de remasters numériques haute résolution et de coffrets de luxe.

