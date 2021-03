L’histoire d’amour entre Akeem et Lisa McDowell est l’une des choses que les fans aiment le plus dans le film original. Comme pour tout film, c’est une romance remplie de hauts et de bas, ce qui la rend d’autant plus douce lorsque les téléspectateurs voient les deux finir ensemble. Il faut imaginer que les voir à l’écran devait être assez rafraîchissant car à cette époque, il était en fait rare que le public puisse voir un couple noir dans une comédie romantique massive et grand public.