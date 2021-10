Comité du 6 janvier : Tenir Steve Bannon pour outrage

L’ancien stratège en chef de la Maison Blanche, Steve Bannon, quitte la Cour fédérale de Manhattan à New York, le 20 août 2020. (Andrew Kelly/.)

Lors d’une réunion mardi, le comité restreint de la Chambre sur l’émeute du 6 janvier au Capitole a approuvé un plan visant à tenir l’ancien conseiller de Trump Steve Bannon pour outrage au Congrès.

Le comité a voté 9-0 pour recommander que Bannon soit tenu pour outrage. Un vote en plénière sur la question pourrait avoir lieu dès jeudi, a rapporté ..

« C’est dommage que M. Bannon nous ait mis dans cette position. Mais nous n’accepterons pas un « non » pour une réponse », a déclaré le chef du comité Bennie Thompson (D., Miss.) lors de la réunion. « Nous pensons que M. Bannon a des informations pertinentes pour notre enquête, et nous utiliserons les outils à notre disposition pour obtenir ces informations. »

Le comité a été formé plus tôt cet été pour enquêter sur l’émeute du Capitole, au cours de laquelle des partisans de l’ancien président se sont révoltés au Capitole, interrompant la certification des résultats du Collège électoral.

Cependant, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D., Californie) a rejeté deux des recommandations du chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy (R., Californie) concernant les candidats républicains au comité. McCarthy a par la suite retiré son soutien, ne laissant que les ardents représentants anti-Trump Liz Cheney (R., Wyo.) et Adam Kinzinger (R., Ill.) au sein du comité.

Le comité a assigné Bannon plus tôt ce mois-ci pour des enregistrements de ses communications avec l’ancien président avant l’émeute. L’avocat de Bannon, Robert Costello, a déclaré au comité qu’il ne se conformerait pas à l’assignation, car l’ancien président Donald Trump a fait valoir le privilège exécutif sur les dossiers de la Maison Blanche recherchés par le comité et a poursuivi pour empêcher leur libération.

« Nous devons accepter sa direction et honorer son invocation du privilège exécutif », a écrit Costello dans une lettre au comité jeudi obtenue par CNN. « Nous nous conformerons aux instructions des tribunaux, quand et s’ils se prononcent sur ces revendications des privilèges des clients exécutifs et des avocats. »

Lors de la réunion du comité mardi, Cheney a mis en doute ces arguments.

.@RepLizCheney : « Sur la base de l’enquête du comité, il semble que M. Bannon avait une connaissance approfondie des plans du 6 janvier et a probablement joué un rôle important dans la formulation de ces plans. » pic.twitter.com/yihAlCiwOa – CSPAN (@cspan) 19 octobre 2021

« Monsieur. Les arguments de privilège de Bannon et de M. Trump semblent cependant révéler une chose : ils suggèrent que le président Trump a été personnellement impliqué dans la planification et l’exécution du 6 janvier. Et nous irons au fond des choses », a déclaré Cheney.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.