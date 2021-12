Comité Kasturirangan dans ses recommandations sur les Ghâts occidentaux et pourquoi c’est important

60 000 kilomètres carrés, soit 37 % des Ghâts occidentaux devraient être déclarés zone écosensible

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a exprimé son inquiétude quant à la déclaration des Ghâts occidentaux comme zone écologiquement sensible, une recommandation faite par le Comité Kasturirangan. Selon Bommai, cette décision affectera négativement les moyens de subsistance des habitants de la région. Des experts ont critiqué l’opposition du CM.

Que recommande le rapport du comité Kasturirangan ?

60 000 kilomètres carrés, soit 37 % des Ghâts occidentaux, devraient être déclarés zones écosensibles. Plus de 20 000 km² du territoire y abritent 1 576 villages. Interdiction générale des activités industrielles de catégorie rouge, des mines, des carrières ou de l’implantation de centrales thermiques. Autorisation de telles activités qu’après étude de leur impact sur la faune et l’environnement là-bas. L’étiquette du patrimoine de l’UNESCO peut créer une reconnaissance mondiale et nationale de l’énorme richesse des Ghâts occidentaux

39 sites délimités par le comité dans divers États ont une zone écosensible importante et les limites de ces sites sont les limites des parcs nationaux légalement délimités, des divisions forestières et ont déjà un niveau de protection élevé

Les sites appartiennent aux États du Karnataka, du Kerala, du Tamil Nadu et du Maharsahtra. Karnataka a 46,50 pour cent de zone écosensible.

Pourquoi les gouvernements successifs du Karnataka s’opposent au rapport ?

Selon le gouvernement de Bommaai, cela bloquera les activités de développement dans la région et le gouvernement prend déjà des mesures pour protéger la couverture forestière diversifiée de la région. Le rapport Kasturiranjan ne s’appuie sur des images satellites que lorsque la réalité au sol est que les habitants de la région adoptent une manière écologique d’exercer leurs activités agricoles et horticoles, a fait valoir le CM lors d’une réunion virtuelle le 4 décembre.

Des représentants politiques du district d’Uttara Kannada s’étaient également opposés au rapport et à ses recommandations, car les suivre feront de plus de 600 villages des zones écosensibles.

Auparavant, le gouvernement dirigé par Siddaramaiah, le gouvernement de coalition de JD(S) et le Congrès dirigé par HD Kumaraswamy avaient également rejeté la recommandation même lorsque le gouvernement de l’union depuis 2014 a demandé au gouvernement de l’État de Karnataka dans plusieurs projets de notifications de finaliser les zones co-sensibles dans l’ouest Ghâts

Quel impact la non-application des directives de rapport peut-elle avoir dans les Ghâts occidentaux

Les experts en environnement estiment que ne pas suivre la recommandation jette la vie des gens dans les ravages causés par les calamités naturelles. Selon le Dr TV Ramachandra, professeur au département du Centre des sciences écologiques de l’IISc, la conservation de l’écosystème fragile causera moins de dommages à l’économie nationale que ce qui se passe dans les régions après des catastrophes avec le changement climatique évident du fait des inondations récurrentes, de l’augmentation de la température, des glissements de terrain, etc.

Le conservationniste de la faune, Joseph Hoover, pense que le gouvernement de l’État devrait accepter au moins 85 % de la recommandation du Comité Kasturiranjan pour le bien-être de 22 millions de personnes soutenues par les Ghâts occidentaux.

Etat actuel du couvert forestier au Karnataka ?

Le gouvernement de l’État a décidé de réduire davantage la superficie forestière réputée de 3,31 hectares à 2 lakh hectares en raison des préoccupations croissantes concernant l’empiètement des forêts. Un comité d’experts du gouvernement de l’État en 1997 a identifié 10 lakh hectares de zone forestière réputée qui, au fil des ans, ont été réduites par le gouvernement successif.

Un haut responsable a déclaré à l’Indian Express que le gouvernement de l’État s’était « moqué » des zones écosensibles existantes dans les zones forestières. Il y a eu des empiètements majeurs, en particulier dans les districts comme Shivamoga et Chikmagalur à la demande des dirigeants politiques, a-t-il déclaré.

