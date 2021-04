Comité RBI pour aider les ARC à réaliser leur plein potentiel

L’annonce du régulateur est intervenue à un moment où le gouvernement a annoncé la mise en place d’un ARC et d’une société de gestion d’actifs (AMC) pour aider les banques du secteur public (PSB) à faire face aux créances douteuses.

La Banque de réserve de l’Inde constituera un comité chargé d’examiner le fonctionnement des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) et de les aider à réaliser leur plein potentiel, a déclaré mercredi le gouverneur Shaktikanta Das. La banque centrale a proposé de constituer un panel pour recommander des mesures appropriées, permettant à ces entités de répondre aux besoins croissants du secteur financier. L’annonce du régulateur est intervenue à un moment où le gouvernement a annoncé la mise en place d’un ARC et d’une société de gestion d’actifs (AMC) pour aider les banques du secteur public (PSB) à faire face aux créances douteuses. «Les ARC jouent un rôle important dans la résolution des actifs stressés. Leur potentiel, cependant, n’est pas encore pleinement réalisé », a déclaré Shaktikanta Das.

Dinesh Khara, président de la State Bank of India, a déclaré que l’idée de créer un comité chargé d’examiner le fonctionnement des ARC pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de résolution plus rapide. De même, RK Bansal, directeur général d’Edelweiss ARC, a déclaré que le comité de RBI serait bénéfique car l’industrie de l’ARC n’a jamais été examinée ou envisagée pour un nouveau regard. «Le problème majeur est de savoir quel est l’avenir et le modèle commercial des ARC? Au départ, il s’agissait d’un modèle commercial basé sur des frais, lentement, il devient un modèle commercial basé sur les fonds », a déclaré Bansal.

Sonam Chandwani, associé directeur chez KS Legal & Associates, a déclaré: «Cette décision est particulièrement importante car les créances douteuses devraient augmenter et les entreprises de redressement d’actifs comme les ARC seront plus demandées que jamais pour relancer les entreprises et maintenir l’économie à flot. . »

Les acteurs du marché attendent également plus de clarté sur les réglementations ARC de la part du régulateur. L’année dernière, l’association ARC et des prêteurs comme SBI avaient demandé des éclaircissements à RBI sur l’implication de ces entités dans les plans de résolution en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC). RBI avait précédemment rejeté un plan de résolution soumis par UV Asset Reconstruction (UVARC) pour l’acquisition des actifs d’Aircel, citant que le plan n’était pas conforme aux directives de la loi SARFAESI sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l’exécution des sûretés.

