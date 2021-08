Commandants en chef et chefs de service : les changements proposés dans la méthode de sélection ne sont pas sans faille

On ne sait pas qui sélectionnera les officiers pour les postes les plus élevés – que ce soit les forces armées elles-mêmes ou un conseil comprenant des civils et le ministre de la Défense. (Source de la photo : PTI)

Par Amit Cowshish,

Comme l’a rapporté le Times of India le 9 août, le gouvernement indien envisage un changement de grande envergure – pas nécessairement pour le mieux – dans la manière dont les commandants en chef trois étoiles et les chefs de service quatre étoiles sont sélectionnés. dans le futur.

Actuellement, les forces armées sont structurées autour de quatorze commandements. Ce nombre descendrait, très probablement, à cinq, une fois que les commandements existants se métamorphoseraient en commandements de théâtre intégrés. La course aux postes supérieurs a toujours été rude ; avec la réduction du nombre de postes disponibles et l’adoption prochaine de la « méthode de sélection profonde », cela va devenir plus difficile pour les candidats. La sélection approfondie implique la sélection d’un officier approprié -pas nécessairement le plus haut placé- parmi un panel de candidats appropriés pour les postes identifiés.

Ce n’est un secret pour personne qu’un nombre infime d’officiers d’un lot particulier atteint le rang trois étoiles en raison de la structure pyramidale des forces armées. Parmi ceux-ci, pas même un pour cent ne peut s’attendre à trouver une place dans les postes pour lesquels il est proposé de modifier la méthode de sélection, passant de ce que l’on peut au mieux qualifier d’ancienneté-mérite à mérite-ancienneté.

Sans surprise, les avis sont partagés sur l’opportunité de la méthode de sélection profonde proposée – on ne sait pas à ce stade jusqu’où les sélecteurs peuvent aller – avec plus d’analystes remettant en question la sagesse de peaufiner le système actuel que ceux qui sont en sa faveur. Les opposants à cette décision soutiennent que même dans le système actuel, le mérite joue un rôle important dans la sélection des officiers à promouvoir, en particulier aux niveaux supérieurs où la pyramide commence à culminer fortement.

Étant donné que le système actuel a, dans l’ensemble, résisté à l’épreuve du temps, il est en effet difficile de savoir ce qui a poussé le gouvernement à envisager de peaufiner la méthode de sélection existante et quels critères supplémentaires peuvent être adoptés pour mesurer les mérites comparatifs des officiers trois étoiles et identifier les plus méritants pour une promotion en tant que commandants en chef et chefs de service.

Il va de soi qu’il n’y a pas grand-chose en termes de capacité professionnelle, ou de potentiel, qui distingue un officier d’un autre au niveau trois étoiles, où il faut en moyenne 35 ans pour atteindre après avoir été évalué suffisamment méritoire pour être élevé par les commissions de promotion à plusieurs niveaux. Certes, le gouvernement en est conscient. Cela soulève la question de savoir quelle lacune fondamentale du système actuel doit être corrigée en modifiant le processus de sélection.

Une explication possible est que même si tous les officiers trois étoiles sont également capables professionnellement, en termes d’expérience, certains officiers sont plus doués que les autres et, par conséquent, mieux adaptés aux postes en question. Il est. Il est donc nécessaire de découvrir de tels officiers pour occuper les plus hautes fonctions opérationnelles. Ce point de vue a un certain mérite, même s’il se reflète également mal sur les systèmes de formation et de développement de carrière suivis par les services.

Il va de soi que la méthode de sélection approfondie entraînerait une plus grande bousculade entre les officiers trois étoiles pour acquérir l’expérience requise. Ceci, à son tour, impliquerait des mandats plus courts pour les officiers dans les postes d’état-major et de commandement, ou dans d’autres affectations qui sont considérées comme importantes pour acquérir l’expérience requise. Bien entendu, cela suppose que le gouvernement soit en mesure de préciser la nature de l’expérience requise pour la promotion et d’offrir une chance égale à tous les officiers trois étoiles d’acquérir cette expérience. Cette tâche semble intimidante, voire impossible.

Par conséquent, le système proposé mettra à mal les aspirations légitimes des officiers qui sont en lice pour une promotion aux postes convoités mais qui ne sont pas considérés comme suffisamment méritoires pour être sélectionnés. Les officiers remplacés acceptent généralement leur sort avec grâce, mais leur sentiment de blessure, voire d’humiliation, ne peut être apaisé par des paroles douces ou en proclamant que si leur mérite est indéniable, une personne plus jeune qu’eux a été jugée plus méritoire par les sélectionneurs en raison de la richesse de l’expérience de ce dernier.

Quoi qu’il en soit, si l’expérience doit être le facteur déterminant de la sélection, la méthode de sélection approfondie devrait être baptisée méthode « expérience-mérite » pour permettre aux agents négligés de se réconcilier avec leur remplacement. Bien que l’impact négatif de la méthode de sélection approfondie sur les officiers militaires concernés puisse ainsi être atténué dans une certaine mesure, l’impact qu’elle pourrait avoir sur les forces armées en tant qu’institution restera un sujet de préoccupation.

On ne sait pas qui sélectionnera les officiers pour les postes les plus élevés – que ce soit les forces armées elles-mêmes ou un conseil comprenant des civils et le ministre de la Défense. Quelle que soit la composition du jury de sélection, le processus de sélection ne peut pas être complètement isolé de l’influence politique, car la nomination des agents sélectionnés devra être en définitive approuvée par le Comité des nominations du Cabinet (CAC), composé du Premier ministre, qui est également son président et le ministre de l’intérieur.

Les opposants à la décision craignent également que les officiers sélectionnés via la méthode de sélection approfondie soient redevables aux sélectionneurs, y compris à l’establishment politique, et que cela puisse affecter leur conduite professionnelle. Les partisans du changement proposé, cependant, ne sont pas d’accord. Pour eux, cette appréhension est déplacée car, selon eux, les officiers de service n’entrent pas beaucoup en contact avec les politiciens et l’ethos institutionnel ne tolère aucune ingérence politique.

Cette position est fallacieuse. D’une part, il n’est pas exact qu’il n’y ait pas beaucoup d’interaction entre les hauts gradés militaires et les politiciens, et d’autre part, l’influence politique ne s’exerce pas nécessairement par une interaction directe. Empiriquement aussi, les préjugés personnels et les préjugés des sélectionneurs jouent un rôle dans de telles situations.

Le système de sélection en profondeur laisserait sans aucun doute une fenêtre ouverte pour fraterniser entre les aspirants aux postes les plus élevés et les politiciens -directement ou par l’intermédiaire de la bureaucratie- pour obtenir l’élévation aux postes convoités, et pour ceux qui réussissent dans cette entreprise, rendre la pareille en se prosternant devant le coup de coude politique en matière opérationnelle. Cela peut ne pas devenir un phénomène régulier, mais la possibilité ne peut pas être exclue. Il ne peut faire aucun bien aux forces armées en tant qu’institution. Même pour le gouvernement, l’avantage d’adopter la méthode de sélection profonde reste au mieux nébuleux. Comme on dit, ne le répare pas, s’il n’est pas cassé.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

